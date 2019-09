Boris Johnson buhet ud

Et af de punkter, som skaber størst splid omkring en mulig brexit-aftale, er den såkaldte irske bagstopper, som EU kræver.

Den omhandler, hvorvidt der skal være en hård grænse mellem Irland, som fortsat er en del af EU, og Nordirland, som er en del af Storbritannien.

- Der blev indgået en fredsaftale, på baggrund af konflikten i Nordirland. Den fredsaftale byggede blandt andet på, at der var en åben grænse mellem 'de to stykker Irland', om man så kan sige.

- Det har været en vigtig forudsætning for, at den fredsaftale kunne indgås og har holdt stort set lige siden. Det er fuldstændig rød linje for Storbritannien, at man ikke vil gøre noget, som på nogen måde kan bringe den status for den grænse i fare.

Den samme grænse er dog er problem for EU, som ikke kan leve med, at der er en åben grænse mellem de to lande.

- Meget centralt er EU en told-union. Det vil sige, at man har ikke nogen indre told-grænse, men man har en ydre told-grænse. Det har man for at beskytte det indre marked, som er fuldstændig fundamentalt for EU.

- Derfor har EU insisteret på, at der skal være den her bagstopper-mekanisme, som træder i kraft ved udgangen af 2020, hvis aftalen bliver vedtaget. Hvis ikke EU sikrer det, så kan man risikere, at varer, der bliver importeret fra resten af verden til Storbritannien, de kan sive ind i EU uden kontrol, siger Ole Helmersen.