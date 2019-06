Boris Johnson i husspektakel: Det betyder det for hans valg

Han er svimlende tæt på at blive Storbritanniens næste premierminister.

Men torsdag aften endte de konservatives topkandidat, Boris Johnson, i et voldsomt skænderi med sin kæreste i hendes lejlighed.

Et gedigent husspektakel.

Det endte med, at naboen ringede til politiet, fordi han var bekymret for, om kvinden var i fare.

Det var hun så ikke, men i går havnede historien så på forsiden af de store britiske medier. The Guardian har talt med naboen, der mente, at det var i offentlighedens interesse, hvis Boris Johnson skal tjene det britiske folk fremover. Han havde banket på parrets dør flere gange for at høre, om kvinden var okay. Men da han intet hørte, gik han tilbage til sig selv og ringede til politiet.

Men hvad betyder den prekære historie så for Johnsons chancer for at få det mest magtfulde embede i Storbritannien?

Det har Ekstra Bladet spurgt Edward Ashbee, lektor i britisk og amerikansk politik ved Copenhagen Business School, om.

- Det er muligt, at Trump-faktoren spiller ind her. Ejendommeligt nok kan sager, hændelser og begivenheder, som kan være katastrofale for andre, styrke hans position blandt egne støtter. Den slags sager kan beskrive ham som den ikke-politiker, anti-politiker og outsider, som han prøver at være.

Populistiske kandidater som den amerikanske præsident, Donald Trump, trives med sådanne ting.

- Så lige som for Trump med skandaler, kriser, upræsidentielle tweets, der styrker hans image som outsider og ikke-konventionel politiker, så kan den her episode meget vel gøre det samme for Johnson, siger Edward Ashbee.

- Trumps værste sag, var vel det her 'Grab them by the pussy-udsagn'. Men når det kommer til skænderi. Tror du så ikke, det er værre?

- Skænderi er det ord, der er blevet brugt i de britiske medier. På det her tidspunkt er der ikke kommet noget frem om, at Johnson skulle have været voldelig. Hvis der skulle have været antydninger af, at han skulle have brugt vold, så kan vi være på et andet niveau.

- Når jeg siger 'kan', så er det, fordi kampen nu handler om 160.000 mennesker. Det er en lillebitte atypisk vælgergruppe. De er overvejende mænd, de er overvejende hvide, og deres gennemsnitsalder er 57 år.

Ashbee forklarer, at det handler ikke om, hvordan sådanne sager udspiller sig generelt, men om hvordan det modtages af den her gruppe af konservative partimedlemmer.

Boris Johnsons modkandidat er udenrigsminister Jeremy Hunt.