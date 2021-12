Boris Johnson i nye problemer: 'Holder os for nar'

På overfladen forsøger Boris Johnson at håndtere den nationale coronakrise, som bestemt ikke er blevet nemmere med omikron-variantens opståen.

Men på de indre linjer er den helt gal, og tilliden til den britiske premierminister ser ud til kun at gå i én retning - nedad.

I første omgang måtte premierministeren forholde sig til rygter om en julefest blandt hans stab i Downing Street 10, og nu er et nyt billede dukket op, som endnu en gang får befolkningen til at sætte spørgsmålstegn ved, om premierministeren og hans folk overhovedet overholdt de gældende restriktioner i december sidste år.

Således har Daily Mirror nu bragt et lækket billede, der angiveligt viser Boris Johnson være vært for en julequiz i Downing Street.

Forsiden af The Mirror søndag, hvor man ser Boris Johnson til den omtalte quiz sammen med overskriften 'Holder os for nar (igen). Foto: Aaron Chown/PA Images/Ritzau Scanpix

Godt nok foregår quizzen primært online, men Johnson sidder i lokale med to personer, og restriktionerne dengang lød, at man godt måtte være i lokale med andre i arbejdsøjemed, men ikke til sociale arrangementer. Og bedømt på påklædningen på de to andre i lokalet var det ikke et seriøst arbejdsmøde, der foregik 15. december, da billedet blev taget.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Kan ikke lede landet

Flere britiske medier har omtalt billedet, og både internt i The Conservative Party og hos oppositionspartiet Labour vækker billedet undren og vrede.

- Vi er nødt til at se nærmere på det her, men det er svært at se, hvordan det er i overensstemmelse med reglerne, lyder det fra Labours leder, Keir Starmer, over for BBC.

Ifølge flere medier skulle de øvrige medarbejdere opholde sig i andre lokaler, mens quizzen stod på, og flere skulle være samlet op mod otte mennesker omkring en skærm for at gætte med på quizzen.

- Johnson må have vidst, at der var andre grupper i andre lokaler i bygningen. Han har skadet sin egen autoritet, og han er nu så svag, hans parti er så splittet. Han kan ikke levere det lederskab, landet har brug for, lyder det fra Labour-lederen.

Boris Johnson nyder ikke den samme tillid hos befolkningen, som han måske har haft tidligere. Her er det illustreret ved et skilt i Burnley søndag. Foto: Lee Smith/Action Images via Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge The Mirror var personalet i Downing Street inviteret til quizzen online, men mange besluttede alligevel at samles i lokalerne for at deltage i quizzen sammen.

- Det var bare en del af kulturen. Premierministeren vendte det blinde øje til. Han virkede totalt tryg ved samlinger, lyder det fra en kilde over for The Mirror.

- Alt blev overholdt

Selvom der er uro på de indre linjer, bliver Boris Johnson dog bakket op af blandt andre medlemmer af hans regering.

Således har undervisningsminister Nadhim Zahawi forsvaret Boris Johnson over for Sky News.

- Hvad ser vi på billedet? Vi ser en premierminister i en virtuel quiz i 10-15 minutter for at takke sine medarbejdere, der i øvrigt ikke havde andet valg end at komme ind på arbejde hver eneste dag.

- De to, der sidder med ham på hans kontor, er dem, han arbejder tættest sammen med, der er ikke alkohol på bordet, de drikker ikke, og det er et virtuelt opkald, der overholder restriktionerne, lyder det fra Zahawi.

Downing Street har bekræftet, at quizzen fandt sted, og at Johnson deltog 'kortvarigt'.

De oplyser samtidig, at ansatte, som alligevel var på kontoret, 'kan have deltaget i quizzen fra deres skrivebord'.