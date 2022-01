Boris Johnson indrømmer: Deltog i fest under corona-nedlukning

Se spørgetimen med premierministeren live i denne artikel.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, erkender over for parlamentet, at han i maj 2020 deltog i en fest i Downing Street, hvor landet var midt i en omfattende corona-nedlukning.

Det sker i forbindelse med en fast ugentlig spørgetime med premierministeren, hvor han undskylder, men samtidig understreger, at han kun deltog i festen i 25 minutter.

- Jeg ønsker at undskylde. Der var ting, som vi simpelthen ikke gjorde rigtigt, og jeg må tage ansvaret, siger han under mange tilråb fra parlamentarikerne.

Alvorlig sag

Sagen begyndte at rulle, da en festinvitation sendt ud midt i den første massive nedlukning af England, mandag blev lækket.

Afsenderen af mailinvitationen var Boris Johnsons privatsekretær, og adressen for festen var Downing Street nummer 10 - Johnsons embedsbolig.

I festinvitationen blev gæsterne opfordret til at 'medbringe deres eget sprut'.

Arrangementet blev afholdt 20. maj 2020 i en periode af pandemien, hvor corona-restriktionerne lå særdeles tungt over Storbritannien.

På det tidspunkt havde landet været nedlukket i 58 dage, og på udendørs, offentlige steder var det kun tilladt for briterne at mødes med én enkelt person uden for husstanden, hvis det altså var muligt at holde to meters afstand.

Alle ikkeessentielle butikker samt barer, restauranter, cafeer og biblioteker var desuden tvangslukket.

Op til 100 ansatte blev inviteret til festen i Downing Street 10, og man vurderer, at omkring 40 deltog. Det var først 1. juni, altså 12 dage efter festen, at restriktionerne blev lempet, så man nu måtte mødes med op til seks andre udendørs.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Presset stiger

Festen kan ende med at få fatale konsekvenser for Boris Johnsons politiske liv. Flere britiske politikere er således ude med riven efter premierministeren.

Lederen af Det Konservative Parti i Skotland, Douglas Ross, har eksempelvis tidligere udtalt, at såfremt det skulle vise sig, at premierministeren har løjet, når han før har påstået, at han ikke har deltaget i nogen fester, er han nødt til at trække sig.

- Hvis du vildleder Parlamentet, så er der intet, der kan forsvare, at du skal blive siddende. Jeg ville ikke på nogen måde støtte premierministeren, hvis han brød loven og deltog i den fest, lød det fra Douglas Ross.

Den holdning deler et andet medlem af parlamentet, Nigel Mills.

- Jeg kan ikke se, hvordan en person, som har organiseret eller deltaget i en fest, kan forblive i en position, hvor de skal bestemme coronapolitik. Hvis han vidste, at det var en fest, og valgte at deltage, er jeg ikke sikker på, at han kan beholde sin position, har han udtalt.

Og nu kræver oppositionens leder, Keir Starmer fra Labour, under spørgetimen, at Boris Johnson træder tilbage øjeblikkeligt. Han appellerer til konservative medlemmer om at være med til at fyre premierministeren.