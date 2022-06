Boris Johnson overrasket over straf

Den engelske premierminister, Boris Johnson, er 'meget' overrasket over at modtage en bøde i forbindelse med festerne i Downing Street

Den såkaldte 'partygate' har været en torn i øjet på Boris Johnson.

Boris Johnson har været upopulær i store dele af den britiske befolkning, og i april fik han en bøde for at deltage i festerne i premierministerens officielle residens Downing Street 10, som dermed brød med de daværende coronaregler.

I et nyt interview udtrykker Johnson stor overraskelse over bøden.

- Jeg tror, at hvis folk ser på den pågældende begivenhed, føltes det for mig som en arbejdsbegivenhed. Jeg var på mit kontor i kort tid, og jeg var meget, meget overrasket over at få en bøde.

Det siger Boris Johnson onsdag til Mumsnet ifølge Sky News.

I det engelske parlament sagde Johnson i sidste uge, at han tog det fulde ansvar for hændelserne, og at regeringen var ydmyg og havde lært deres lektie.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der har været adskillige demonstrationer i kølvandet på 'Partygate'. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Undersøgelse

Storbritannien var et af de lande med de hårdeste coronarestriktioner, da pandemien rasede i 2020 og 2021.

Derfor vakte det stor forargelse og skuffelse, da der pludselig dukkede billeder op af prominente britiske politikere, der festede på livet løs i Downing Street, mens resten af befolkningen var isolerede var venner og familie.

Onsdag 25. maj blev den ventede rapport offentliggjort, som fastslog at der var politikerne havde udvist 'svigt i ledelse og dømmekraft, og 'at den øverste ledelse må bære ansvaret'.

Rapporten er udarbejdet af embedskvinden Sue Grey og er derfor kendt som 'The Sue Grey report'.