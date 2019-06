Boris Johnson tættere på at afløse May

Boris Johnson har vundet en sejr, som placerer ham tættere på at afløse tidligere premierminister i England Theresa May

Det bliver en voldsom kamp om formandsposten for det konservative parti i England og derigennem jobbet som premierminister.

Boris Johnson fik dog en overbevisende sejr under første afstemning i det konservative parti, skriver TV2.

Den omstridte politiker var første rundes helt store vinder med 114 stemmer. Til gengæld er både Mark Harper, Andrea Leadsom og Esther McVey sendt til tælling.

En konservativ tvekamp

Men der skal flere afstemninger til, før det egentligt sidste opgør om formandsposten kan finde sted.

Over de næste tre dage vil der således blive fundet to kandidater, som derefter i en sidste afstemning vil blive formand for det konservative parti og dermed premierminister.

Man regner med, at partiet vil have overstået processen den sidste uge i juli.