Boris Johnson til parlamentet: Følg mit brexit eller fyr mig

I kan stemme for en mistillidsafstemning mod mig, lyder udfordringen fra premierminister Boris Johnson til oppositionen i det britiske underhus, efter den britiske højesteret har underkendt suspenderingen af parlamentet.

Kampen om den britiske udtræden af EU er atter i gang

"Come on, come on" (gør det så), lyder det spydigt fra Johnson, mens der lyder råb og ukvemsord fra den side af salen, hvor oppositionen taler fra.

- Dette parlament må enten træde til side og lade denne regering få klaret brexit, eller også bede om en mistillidsafstemning så vi endelig kan få vælgernes dom.

- Vi vil ikke forråde de folk, som sendte os her, siger Johnson.

- Parlamentet og domstolene har ikke gjort det lettere for brexit, konstaterer han, efter han tirsdag i hast forlod FN's Generalforsamling i New York.

Det skete, efter den britiske højesteret tirsdag erklærede hans suspendering af parlamentet i fem uger for ulovlig.

31. oktober skal Storbritannien forlade EU.

Oppositionen mistænker den konservative Johnson for at ville trække Storbritannien ud af EU 31. oktober helt uden en skilsmisseaftale.

Hans egne embedsmænd har i en rapport, kendt som Yellowhammer, konstateret, at det i værste fald kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for Storbritannien og føre til mangel på fødevarer, brændsel og medicin, hvis det sker.

Oppositionen fik inden suspenderingen af parlamentet vedtaget en lov, som siger, at hvis regeringen ikke senest 19. oktober kan komme tilbage med en aftale, som er forhandlet med EU, så skal den anmode europæerne om at få udsat brexit.

Johnson siger, at det var en fejl af højesteret at blande sig i "hvad der i sin essens er et politisk spørgsmål om en stor national kontrovers".