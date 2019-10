Boris Johnson truer med at opgive brexitaftale

Premierminister Boris Johnson vil trække brexitaftalen, hvis ikke hans korte tidsplan for lovbehandling holdes.

Det fortæller han medlemmerne af det britiske parlament.

Hvis ikke brexitplanen er stemt igennem i denne uge, vil den blive droppet, lyder hans trussel.

I stedet vil Johnson forsøge at udskrive parlamentsvalg.

Johnson vil have brexitloven vedtaget hurtigt, så Storbritannien kan forlade EU 31. oktober. Også selv om han lørdag sendte et brev til EU's rådspræsident, Donald Tusk, hvor han anmodede om at få udsat datoen for den britiske udtræden.

- Hvis parlamentet afviser at lade brexit ske og i stedet får det på deres måde og beslutter at udsætte det ... så vil regeringen under ingen omstændigheder fortsætte med dette, advarer han.

- Loven må trækkes tilbage, og vi vil være nødt til at bevæge os mod et valg.

- Ved det valg vil mit argument så lyde: Lad os få klaret brexit, siger Johnson.

Parlamentet ventes klokken 20 dansk tid at stemme om, hvorvidt de støtter den brexit-aftale, som Johnson indgik med EU i sidste uge.

De skal også stemme om, hvorvidt de støtter regeringens foreslåede tidsplan for at godkende brexitaftalen.