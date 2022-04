Boris Johnson undskylder efter bøde for corona-fest

Storbritanniens premierminister Boris Johnson siger tirsdag, at han undskylder for at have brudt coronarestriktioner ved at deltage i fest under nedlukningen af landet.

Han afviser ligeledes at gå af som premierminister på grund af episoden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Lad mig som det første sige, at jeg har betalt bøden og giver en fuldtonet undskyldning, siger Boris Johnson.

Undskyldningen kommer efter, at Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak har modtaget bøder for at deltage i fester afholdt i Downing Street, hvor premierministeren har bolig og kontor, under den hårde nedlukning, regeringen selv havde indført.

- Jeg må sige helt ærligt, at det på det tidspunkt ikke gik op for mig, at det var et brud på reglerne. Men politiet har selvfølgeligt ment noget andet, og jeg respekterer resultatet af efterforskningen, siger Boris Johnson til BBC ifølge Reuters.

De ulovlige fester afholdt af den absolutte politiske top i Storbritannien blev en politisag efter, at billeder først afslørede festerne og en intern undersøgelse efterfølgende slog fast, at de var uacceptable.

Sagen har vakt stor vrede, fordi festerne blev holdt mens en hård nedlukning betød, at almindelige briter ikke måtte mødes, besøge døende på hospitalet eller samles til eksempelvis begravelser.

Det har ikke gjort sagen bedre, at Boris Johnson først over for parlamentet benægtede at have været til fest og efterfølgende skiftede forklaring til, at han kun havde været der kortvarigt.

Oppositionen har krævet, at både Boris Johnson og Rishi Sunak trækker sig. Det har Boris Johnson dog ikke i sinde at gøre, siger han til BBC.

- Jeg vil levere på det mandat, befolkningen har givet mig, siger han.