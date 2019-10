Boris Johnson vil afholde valg til december

Den britiske premierminister vil have parlamentet til at udskrive valg

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil have parlamentsvalg 12. december.

Det skriver flere britiske medier.

For at valget kan blive en realitet, skal parlamentet dog godkende det ved afstemning og dermed udskrive det.

Fra Boris Johnson lyder det, at parlamentet kan få masser af tid til at nærlæse og diskutere hans brexitaftale, men at han så til gengæld vil have parlamentet til at godkende hans anmodning om at udskrive valg.

Ønsket fra premierministeren kommer efter, at parlamentet ved en afstemning har godkendt hans aftale med EU. Men til gengæld nedstemte de hans tidsplan, idet de mente, der var brug for mere tid til at gennemgå lovarbejdet bag brexit-aftalen.

Dermed kan Storbritannien ikke nå at godkende aftalen endeligt inden den nuværende deadline 31. oktober, og EU skal derfor tage stilling til, om man kan udsætte brexit.

Hvornår brexit i så fald bliver udsat til er uvist, men det var ventet, at Boris Johnson ville forsøge at udskrive nyvalg, da regeringen lige nu har mindretal i parlamentet. Han har derfor forhåbninger om, at han med et valg kan sikre et flertal bag sig, så lovgivningen bag brexit-aftalen kan blive vedtaget.