Boris Johnsons flertal smuldrer

Det konservative parlamentsmedlem Phillip Lee har skiftet parti til Liberal Democrats.

Det skriver det britiske telegrambureau PA.

Skiftet betyder, at premierminister Boris Johnson og hans parti ikke længere har flertal i parlamentet.

Regeringens flertal har længe været skrøbeligt, idet Conservatives kun havde et enkelt mandats flertal, og det flertal er altså nu forduftet.

Phillip Lee har tidligere været justitsminister og formand for partiets 'Right to Vote'-gruppe. Han trak sig som minister på grund af den daværende regerings håndtering af brexit.

Brexit for enhver pris

Udmeldingen kommer samtidig med, at parlamentsmedlemmerne for første gang mødes i parlamentet, hvor de skal slås om den videre proces frem mod brexit, som fortsat står til at finde sted 31. oktober.

Her har Boris Johnson gjort det klart, at han vil kæmpe for, at Storbritannien skal træde ud på den dato uanset hvad, mens Labours leder, Jeremy Corbyn, og den øvrige opposition vil forsøge at forhindre et brexit uden aftale.

Under debatten i parlamentet forsøger Boris Johnson da også ihærdigt at overbevise de øvrige parlamentsmedlemmer om, at det vil være et knæfald for Bruxelles at bede om udskydelse, da EU dermed kan 'diktere', hvordan brexit kan finde sted.

Samtidig siger han, at chancerne for at lave en aftale med EU efter hans opfattelse er øget, idet regeringen har intensiveret møderne i Bruxelles.

Opdateres...