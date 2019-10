Boris jubler i 11. time: Men derfor er den SLET ikke hjemme

En ekstatisk Boris Johnson, britisk premierminister, jubler torsdag formiddag sammen med EU-topboss Jean Claude Juncker, efter de to høje herrer er nået til enighed om endnu en skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien.

Brexitaftale er på plads

Blandt andet har den danske statsminister Mette Frederiksen torsdag eftermiddag sagt, at hun vil 'strække sig langt' for at få en aftale helt på plads ved EU-topmødet senere torsdag, hvor de 27 EU-lande skal godkende aftalen.

Se også: Statsminister om brexit-aftale: Jeg vil strække mig langt

Men champagnepropperne kan også vise sig at være skudt af for tidligt hjemme i London.

Her venter Boris Johnson et sidste, afgørende slag, før brexit kan blive en realitet.

Det sker på lørdag, når parlamentet mødes uden for en hverdag for første gang, siden Margaret Thatcher indkaldte Underhuset under Falklandskrigen i 1982.

Og den afgørende brexitkamp på lørdag er på ingen måde en sikker sejr for Johnson.

Her er fire årsager til, at briternes premierminister stadig ikke har sit på det tørre: