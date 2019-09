Boris lider nederlag: Kyler rebelske partifæller ud

Boris Johnson lider nederlag i Underhuset. Det britiske parlament skal nu stemme om blokering af et 'no deal'-brexit onsdag.

Det står klart, efter en koalition af parlamentsmedlemmer har fået vedtaget fremlæggelsen af et lovforslag tirsdag aften, som har til formål at blokere for et 'no deal'-brexit.

Regeringen, der er imod lovforslaget, taber afstemningen med stemmetallet: 328 - 301.

Den britiske regering har derudover bragt sig yderligere i mindretal, efter premierminister Boris Johnson ifølge adskillige kilder i britiske medier har valgt at få sin 'chief whip' til at straffe rebelske konservative parlamentsmedlemmer med ekskludering fra partiet.

De rebelske parlamentsmedlemmer har allerede fået besked på, at de står til øjeblikkelig ekskludering, hvis de bryder partilinjen ved afstemningen tirsdag.

Tory chiefs say there are 16 Conservative rebels tonight. They will all be stripped of the whip this evening — Tim Shipman (@ShippersUnbound) September 3, 2019

Boris Johnson siger kort efter afstemningsresultatet, at han ikke vil acceptere Underhusets krav om blokere no deal og vil nu gå efter at få udskrevet et parlamentsvalg.

- Parlamentet er på nippet til at ødelægge alle muligheder for en aftale. Vi må træffe en afgørelse, siger Boris Johnson og siger, at han vil bede om udskrivelse af parlamentsvalg, såfremt lovforslaget vedtages i morgen.

- Lederen af oppositionen har i to år tigget og bedt om et valg, siger Boris Johnson.

Men at få et valg kan vise sig sværere end som så.

Jeremy Corbyn fra Labour gentager nemlig partifællen Emily Thornberrys krav om, at et valg først kan udskrives, når loven om blokering af 'no deal' er endeligt vedtaget. Det kræver ifølge fastlagte britiske valgperioder 2/3 flertal at udskrive valg i utide.

Samme melding kommer fra Liberaldemokraternes Jo Swinson.