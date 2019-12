Boris monster-sejrer - Blodbad for Corbyn

OPDATERING 6.05: Med 326 mandater i sækken har Boris Johnson og de konservative kort efter kl. 6.00 dansk tid officielt sikret sig valgsejren ved det britiske valg. Valgsejren vil dog vokse, som de sidste valgkredse tælles op.

MANCHESTER (Ekstra Bladet): En massakre er næsten for mildt et ord.

Jeremy Corbyn og Labour er blevet udslettet fra valgkortet i store dele af sit hjerteland gennem op mod 100 år i Storbritannien. Det står nu klart i en række centrale Labour-valgkredse, efter briterne torsdag gik til valg.

Ifølge en sen prognose fra Sky News med langt over halvdelen af stemmerne talt op og over 500 valgkredse ud af 650 offentliggjort står Boris Johnson til en kæmpe sejr ved decembervalget.

Den britiske premierminister og Det Konservative Parti har ifølge prognosen vundet mellem 363 og 369 mandater. Der kræves 326 for at få absolut flertal.

Mange steder har Johnson og co. vundet kæmpe skalper fra Labour i det gamle, hæderkronede arbejdertis hjerteland i Nordengland. Flere steder er valgkredse skiftet fra Labour til konservative for første gang i historien.

Blyth Valley - Lab since 1935 - gone

Wrexham - Lab since 1935 - gone

Leigh - Lab since 1922 - gone — Rob Ford (@robfordmancs) December 13, 2019

Ikke mindst omkring Manchester, hvor Ekstra Bladet har dækket valget.

Eksempelvis er kredse som Leigh i nærheden af fodboldmetropolen tabt for Labour, som har siddet på magten i 98 år siden 1922 i denne valgkreds. Og længere nordpå i Blyth Valley tæt ved Newcastle er magten også skiftet fra Labour til de konservative efter næsten 85 år. Også i det nordlige Wales, hvor byer som Wrexham i en menneskealder har været repræsenteret af Labour i parlamentet, er fra i dag konservativ.

Boris Johnson fejrer sejren, da han ankommer til de konservatives hovedkvarter i London i nat. Foto: Hannah McKay

Brexit på skinner?

Med et forstærket flertal i parlamentet får Boris Johnson formentlig mulighed for endelig at få gennemført sin skilsmisseaftale med EU og få 'brexit ordnet', som har været et af hans valgløfter.

Jeremy Corbyn løb ind i et sviende nederlag. Foto: AP

Ifølge flere konservative topfolk, herunder finansminister Sajid Javid, vil den næste afstemning om skilsmisseaftalen muligvis allerede komme på dagsordenen i Underhuset før jul.

Boris Johnson har lovet, at brexit er en realitet før 31. januar 2020.

- Det ligner, at de konservative får et nyt stærkt mandat. For at få brexit ordnet. Og ikke bare det, men også for at forene vores land, siger Boris Johnson, der altså er genvalgt som Storbritanniens premierminister med over 25.000 stemmer i sin valgkreds, Uxbridge.

- Jeg takker mine medkandidater, Lord Buckethead og Elmo og andre. Men først og fremmest takker jeg dette lands befolkning fra et valg, som vi ikke havde lyst til i december, men som er endt med at være historisk, mener jeg.

Boris Johnson siger, at han allerede fra i dag vil gå efter at få klaret brexit. Noget, han har lovet igen og igen i valgkampen.

Omvendt har Labours leder, Jeremy Corbyn, allerede erkendt nederlaget og sagt, han vil træde tilbage efter en overgangsfase, som han ikke har defineret nærmere.

