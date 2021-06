Bramsen: Rusland i bevidst provokation af Danmark

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kalder det for en bevidst og overlagt provokation, at russiske fly fredag krænkede dansk luftrum over Bornholm.

Fredag fløj to russiske jagerfly to gange ind i dansk luftrum ved Christiansø på trods af, at de var advaret.

- Vi betragter det her som en meget bevidst provokation, russerne blev varslet om at de var på vej ind i dansk territorium og alligevel fortsatte de.

- Heldigvis havde vi hurtigt vores danske afvisningsberedskab på vingerne. De markerede og lavede en eskorte ud af dansk luftrum.

- Men det her er meget alvorligt og kan ikke ses som andet end en bevidst og overlagt provokation, siger Trine Bramsen efter møde i Udenrigspolitisk Nævn.

Lørdag fortalte Forsvaret, at det har sendt to F16-jagerfly til Bornholm for at håndhæve Danmarks suverænitet.

Mandag var den russiske ambassadør indkaldt til møde i Udenrigsministeriet, hvor han blev afkrævet en forklaring. Tirsdag kalder udenrigsminister Jeppe Kofod (S) krænkelsen 'fuldstændig uacceptabel'.

Han tage det op i Nato for at sikre, at alliancen reagerer 'konsekvent' og ikke accepterer russiske provokationer.

- Det er svært at spekulere om, hvad motivet bagved er. men vi tager os vores forholdsregler.

- At Rusland gør det her, er et brud på alle regler. Men det er en generel trend, vi ser med Rusland.

- Vi skal beskytte os selv og når man krænker dansk luftrum, så reagerer vi prompte og kraftigt og det er det, vi har gjort de sidste par dage, siger Jeppe Kofod.

Det er ikke første gang, at dansk jagerfly må haste på vingerne for at afvise russiske fly, der krænker dansk luftrum.

Det skete også i 2012 og sidste år. Men Trine Bramsen mener alligevel, at denne krænkelse er udtryk for 'ny og aggressiv' adfærd fra Rusland.

- Det her sender et signal til dem, der måtte være i tvivl, om at den russiske oprustning og den grænseoverskridende adfærd er tilstede.

- Vi skal være meget bevidste om, hvad de foretager sig fra Ruslands side. Vi kan ikke tillade os at være naive. Det her det er et meget alvorligt signal om, at de er parat til at bryde alle de gældende spilleregler, siger Trine Bramsen (S).