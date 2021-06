Bramsen skal diskutere russiske aggressioner i Nordeuropa

Forsvarsminister Trine Bramsen tager tirsdag til Finlands hovedstad, Helsinki, hvor hun vil vende Ruslands seneste aggressioner med andre nordeuropæiske forsvarsministre.

- Det er selvfølgelig rigtig vigtigt at have en åben og uformel drøftelse af, hvad vi stiller op i forhold til den stadig mere aggressive opførsel, som vi ser fra Rusland, siger hun.

Mange af landene, der deltager i mødet, grænser op til Rusland, og det, mener Trine Bramsen, gør mødet vigtigt. Især når lande som Sverige og Finland ikke er medlem af Nato.

- Det her er en dagsorden, som også bliver diskuteret i Nato-regi, men det er klart, at vi lande, som grænser op til Rusland, har en særlig interesse i at beskytte vores befolkninger, som ligger tæt på, siger Trine Bramsen.

Flere russiske aggressioner

Tidligere på måneden krænkede to russiske kampfly dansk luftrum ved gentagne gange at flyve i nærheden af den danske ø Christiansø.

I onsdags var den gal igen. Ruslands forsvarsministerium berettede om, at en russisk patruljebåd havde affyret advarselsskud mod en britisk destroyer i Sortehavet.

Det britiske ministerium affejede dog senere historien og sagde, at der var tale om en træningsøvelse.