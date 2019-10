Brandbomber og tåregas ryster Hongkong

Politi i Hongkong skyder tåregas mod demonstranter igen søndag, efter at titusinder af mennesker er gået på gaden for at vise deres modstand mod et omstridt maskeringsforbud.

Nogle af demonstranterne kaster mursten og brandbomber mod politiet.

Søndagens march var begyndt fredeligt, men da politiet gik ind for at sprede demonstranterne, kom det til sammenstød.

En taxachauffør blev banket til blods, da han kørte ind i en menneskemængde, der havde omringet hans bil.

- To piger blev ramt af bilen, og en pige kom i klemme mellem bilen og en butik, siger et øjenvidne til nyhedsbureauet AFP.

Frivillige ydede førstehjælp til både taxachaufføren og de tilskadekomne kvinder, indtil ambulancer kom til stedet.

Kort forinden havde en menneskemængde raseret regeringskontorer i byen.

Aktivister har vandaliseret både butikker, kontorer og togstationer, efter at Hongkongs leder, Carrie Lam, fredag tog en nødlov i brug, som kan give demonstranter op til et års fængsel for at skjule ansigtet.

- Maskeringsforbuddet har bare øget vores vrede, og flere mennesker vil gå på gaden, siger Lee, en universitetsstuderende, som er en af de mange maskerede demonstranter på gaden søndag.

- Vi er ikke bange for den nye lov, vi vil fortsætte med at kæmpe. Vi vil kæmpe for retfærdighed. Jeg vil tage maske på for at vise regeringen, at jeg ikke er bange for tyranni, siger Lee.

Kun få timer efter, at Carrie Lam havde indført loven fredag, gik maskerede demonstranter på gaden, hvor de satte ild til metrostationer og smadrede facader på kinesiske banker.

Demonstrationerne har stået på i fire måneder og har kastet Hongkong ud i den alvorligste politiske krise i årtier.

Det begyndte som en modstand mod en lov om udlevering af Hongkong-borgere til retsforfølgelse i Kina, men har udviklet sig til protester mod det kinesiske styre.

Det er den største folkelige protest mod Kinas præsident, Xi Jinping, siden han kom til magten for seks år siden.