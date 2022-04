Brasilien inviterer for første gang EU til at overvåge et valg

Brasilien har inviteret EU til at sende observatører til valget senere i år, hvor præsident Jair Bolsonaro vil forsøge at blive genvalgt.

Det bliver i givet fald første gang, at observatører fra EU officielt skal være med til at kontrollere en valghandling i Brasilien.

Det oplyser Brasiliens øverste valgmyndighed (TSE) til nyhedsbureauet Reuters.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, har takket for invitationen og meddelt TSE, at han skal konsultere de 27 medlemslande og Europa-Parlamentet, før han kan tage stilling til henvendelsen.

Det oplyser en kilde med kendskab til sagen til Reuters.

Ifølge kilden planlægger EU at sende en delegation til Brasilien i maj for at vurdere muligheden for at blive en officiel observatør af valget til oktober.