Brasilien sætter trist rekord med 1179 nye coronadødsfald

Brasiliens daglige dødstal relateret til coronavirus er tirsdag vokset til 1179. Det er det højeste antal døde coronapatienter i landet på et døgn hidtil.

Det høje dødstal kommer, samme dag som præsident Jair Bolsonaro igen nævner klorokin som et muligt behandlingsmiddel.

Indtil tirsdag var Brasiliens dødeligste dag 12. maj, hvor 881 mennesker døde som følge af coronavirus.

I alt er 17.971 mennesker med coronavirus døde i Brasilien. Det viser tal fra landets sundhedsministerium.

Brasilien overhalede mandag Storbritannien som det land i verden med tredjeflest bekræftede tilfælde af coronavirus. USA ligger nummer et og Rusland to.

Tirsdag er der bekræftet 17.408 nye tilfælde af coronavirus i Brasilien. I alt er 271.628 mennesker i landet bekræftet smittet.

Præsident Jair Bolsonaro, der er en ideologisk allieret med den amerikanske præsident, Donald Trump, er blevet stærkt kritiseret for sin håndtering af virusudbruddet.

Han ser mange af restriktionerne som skadelige for økonomien og har flere gange kritiseret de tiltag, som landets guvernører har indført for at inddæmme smitten.

I stedet har han bedt brasilianerne om at ignorere ordrerne om at blive hjemme.

Jair Bolsonaro siger tirsdag, at fungerende sundhedsminister Eduardo Pazuello vil præsentere nye retningslinjer onsdag. Blandt andet vil ministeren ifølge præsidenten udvide sin anbefaling af brugen af malariamidlet klorokin mod coronavirus.

Bolsonaro fortæller til webmediet Blog do Magno, at sundhedsministeren vil underskrive de nye retningslinjer for brugen af klorokin, og at han vil beholde sit topjob indtil videre.

Jair Bolsonaros håndtering af virusudbruddet har bragt ham på kant med foreløbigt to sundhedsministre.

Fredag indgav Nelson Teich sin afskedsbegæring som minister for sundhed uden at oplyse årsagen til sin afgang.

Nelson Teich nåede kun at sidde på ministerposten i knap en måned. Hans forgænger, Luiz Henrique Mandetta, trak sig den 16. april efter flere sammenstød med Bolsonaro under coronakrisen.