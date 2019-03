Brasiliens præsident forarger med video: Hvad er et golden shower?

Mange Twitter-brugere har formentlig fået kaffen galt i halsen over den video, som Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro valgte at dele på det sociale medie tirsdag aften lokal tid.

Præsidenten delte nemlig en video, der viser en mand tisse på en anden mand i fuld offentlighed under et karneval i det centrale Sao Paulo, skriver BBC.

'Jeg har det ikke godt med at vise det her, men vi er nødt til at vise sandheden, så befolkningen er bevidst'.

'Det her er, hvad mange gadefester under det brasilianske karneval er endt som', lød præsidentens kommentar til videoen.

Upassende

Opslaget har ført voldsom kritik med sig, både fra præsidentens tilhængere og modstandere, som finder det upassende, at landets præsident deler en video med et såkaldt 'golden shower' på sin officielle Twitter-profil.

Også flere af landets førende nyhedsmedier har kritiseret opslaget for at være upassende, for eksempel O Globo, der i en overskrift skriver, at 'et pornotweet gør regeringen til grin'.

Der er dog ingen tegn på, at Bolsonaro har tænkt sig at undskylde for opslaget. Onsdag fulgte i stedet et opslag, hvor præsidenten spørger hvad et 'golden shower' er.

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6. marts 2019

Deler befolkningen

Jair Bolsonaro vandt det brasilianske valg med en jordskredssejr i 2018, men hans ofte racistiske, homofobiske og kvindefjendske kommentarer har gjort, at han deler befolkningen.

Ifølge The Guardian har temaet til flere karnevals-fejringer i Brasilien også omhandlet kritik af præsidenten. Utallige videoer, hvor store folkemængder råber ukvemsord om præsidenten er blevet delt på Twitter under hashtagget #EiBolsonaroVaiTomarNoCu, hvilket kan oversættes nogenlunde til #SkråtOpMedDigBolsonaro.

