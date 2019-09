Bred aftale: Vil stoppe høje gebyrer

Torsdag er der indgået en politisk aftale i Folketinget, der har som mål at sikre, at forbrugere, virksomheder og organisationer ikke skal betale urimeligt høje gebyrer på betalingsoverførsler.

Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde torsdag.

- Det vigtige er, at forbrugerne ikke kommer til at betale urimeligt høje gebyrer, så derfor skal vi give konkurrencemyndighederne værktøjer til at sikre det, siger Simon Kollerup.

- Efter at have hørt de forskellige parter står det nu klart for mig, at der er behov for politisk handling, som tilgodeser alle brugere af Betalingsservice. Det er også tydeligt for mig, at der er behov for at handle så hurtigt som muligt på området, uddyber ministeren.

Med aftalen får myndighederne mulighed for at kigge på alle dele af fødekæden i en betaling. Det omfatter også bankerne.

Nets er blandt andet blevet kritiseret af en række velgørende organisationer for at holde prisen på Betalinggservice uændret siden 2007.

Aftalen er indgået med en bred kreds af partierne i Folketinget.