Bremser Bidens vaccinekrav: I strid med forfatningen

En amerikansk appeldomstol har foreløbigt blokeret for præsident Joe Bidens nye lov, der har til formål at begrænse coronasmitten.

I september besluttede Biden-administrationen, at virksomheder med 100 eller flere ansatte skulle sikre, at alle medarbejdere var fuldt vaccineret mod covid-19, eller at medarbejdere blev testet for coronavirus hver uge.

Men ifølge domstolen er loven, som skulle træde i kraft 4. januar, i strid med forfatningen.

Biden har indtil mandag til at reagere på domstolens beslutning.

Beslutningen kommer, efter at fem republikansk ledede delstater samt flere private virksomheder har klaget til retten over den kommende lov.

Loven står til at ramme omkring 80 millioner amerikanere.

I øjeblikket dør omkring 1100 coronasmittede amerikanere om dagen. De fleste af dem er ikke vaccineret.

Siden pandemiens begyndelse har 750.000 mistet livet med covid-19 i USA, hvor der bor 333 millioner indbyggere.

70 procent af de voksne amerikanere er i dag fuldt vaccinerede.

Biden har indført den nye lov, da det er blevet sværere og sværere at overtale en meget stor restgruppe af voksne amerikanere til at lade sig vaccinere. Det gælder navnlig i meget konservative områder af USA.

Investeringsbanken Goldman Sachs vurderer, at de nye regler højst kan føre til yderligere 12 millioner vaccinerede.

Hvis loven træder i kraft, og virksomheder bryder den, vanker der store bøder. Det er uvist, om de medarbejdere, der nægter at lade sig teste eller vaccinere, bliver fyret.