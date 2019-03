Brexit-bagmænd: Her er de i dag

UKIP-stifteren og brexitfanatikeren Nigel Farage var væk som en ninja, da han fik det resultat, han havde brugt en hel politisk karriere på at overbevise briterne om at stemme for. Indimellem med stærkt kontroversielle metoder som f.eks. UKIP's Breaking Point-billboardplakat, der forestillede folkevandring mod Storbritannien.

D. 4. juli 2016 forlod han formandsposten i UKIP blot en uge efter brexitafstemningen.

Farage fik sønderlemmende kritik for sin beslutning om ikke at angive nogen retning for, hvordan brexit skulle udvikle sig efter afstemningen og i stedet forlade politik.

Den drevne EU-skeptiker kom dog tilbage af et par omgange til UKIP og sidder fortsat i Europa-Parlamentet dog under partinavnet Brexit Party. Syv andre sidder i samme parti - alle blev valgt ind som UKIP-medlemmer.

Farage står i weekenden i spidsen for en brexit-march, der vil kæmpe for at brexit bliver gennemført og ikke syltet.