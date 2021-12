Brexit-frontfigur blander sig i DF-valg: Vælg Messerschmidt

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En af de store kræfter bag Storbritanniens udtræden af EU Nigel Farage giver nu sin mening til kende om, hvem Dansk Folkeparti skal vælge som partiets kommende formand.

I en video på YouTube og Morten Messerschmidts (DF) Facebook-side anbefaler den tidligere britiske politiker Nigel Farage Dansk Folkeparti at vælge Morten Messerschmidt som ny formand.

- Gør ham til jeres partileder, og jeres land vil snart blive frit, siger han blandt andet i videoen.

Farage, der stiftede det EU-kritiske parti UK Independence Party, var op til folkeafstemningen i juni 2016 om Storbritanniens medlemskab af EU blandt de mest fremtrædende tilhængere af en udmeldelse.

I 2018 startede han Brexitpartiet, som senere blev til Reform UK.

Han stoppede som leder i 2021, fordi han føler, at han kan påvirke offentligheden lige så godt gennem medier og sociale medier, som han kunne i sin rolle som partileder, fortalte han.

I videoen, der også ligger på en YouTube-kanal kaldet morten M, siger han, at Storbritannien har vist vejen til at komme ud af EU.

- Kom og følg os. Der er en hel verden derude, og det går faktisk godt. Og det er derfor, Morten Messerschmidt er en meget, meget vigtig person i dette, siger Farage.

- Jeg er rigtig glad

Morten Messerschmidt lægger heller ikke skjul på, at han er tilfreds med støtten fra Nigel Farage.

- Jeg er rigtig glad for, at Farage bakker op om den EU-linje, som jeg lægger for dagen, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er dejligt at vide, at vi har stærke venner i Storbritannien, hvis jeg skulle blive formand og tegne partiet i den retning, hvor vi skal lede Danmark ud af EU, siger han.

Messerschmidt fortæller også, at han haft haft en dialog med Nigel Farage, om hvordan han kunne vise sin støtte til formandsvalget.

- Jeg har talt med Farage om formandsvalget i Dansk Folkeparti, og han spurgte, hvordan han kunne bakke op, hvortil jeg sagde, at det ville være fantastisk, hvis han gad sige sin mening, siger Messerschmidt.

Ny formand

DF skal finde ny formand, efter at Kristian Thulesen Dahl har valgt at stoppe på grund af flere skuffende valg for DF.

De foreløbige kandidater til formandsposten er Morten Messerschmidt, Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen, der meldte sig på banen fredag.

Messerschmidt er tidligere i år blev dømt i byretten i en sag om misbrug af EU-midler.

Den sag er anket til landsretten, og en afgørelse ventes, efter at partiets medlemmer 23. januar skal vælge ny formand på et ekstraordinært landsmøde.