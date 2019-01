Brexit-kaos: May vil genåbne sin egen aftale

Premierminister Theresa May vil i dag annoncere, at hun agter at genåbne sin egen aftale med EU-landene om Storbritanniens udtrædelse af EU

Der er igen kaos i brexit-forhandlingerne.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, vil nu forsøge at få genåbnet sin hårdt tilkæmpede aftale med EU-landene om briternes farvel til EU.

Det siger Theresa Mays talsperson ifølge Reuters.

Ifølge talspersonens briefing til journalister i det britiske parlament, vil Theresa May åbne en debat i parlamentet tirsdag eftermiddag med meldingen om, at hun vil forsøge at få aftalt ændringer med EU-lederne til det såkaldte 'backstop', der skal sikre, at der ikke opstår en hård grænse mellem Nordirland og Irland.

'Vild' brexit-nødplan: Politikere kan blive tvunget til at arbejde om fredagen

Ifølge Reuters vil Theresa May vende tilbage til det britiske parlaments underhus 'så hurtigt som muligt' med en revideret plan, som bliver lagt til afstemning hos parlamentsmedlemmer.

Theresa May led et rekordstort nederlag for to uger siden, da parlamentet stemte om hendes aftale med EU-landene.

Med et nederlag på over 200 stemmer, måtte May ses sin plan stemt ned med det største flertal i ca. 100 år.

EU-landene har afvist at pille yderligere ved brexit-aftalen med Storbritannien.