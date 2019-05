Brexitforhandlinger er brudt sammen mellem de to store britiske partier Labour og de konservative.

Arbejderpartiet Labours leder har meddelt, at hans parti trækker sig fra forhandlingerne om et kompromis i den langvarige krise omkring en brexitaftale.

I et brev til premierminister Theresa May skriver Labour-lederen Jeremy Corbyn, at forhandlingerne 'er gået så langt, de kan'. Han siger, at han ikke har tillid til, at regeringen vil kunne sikre en aftale.

Opdateres ...

