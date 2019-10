Brexitgennembrud: Britisk valg på vej

Udsættelses-bingo: Should I stay or shoud I go?

Farvel... når vi beder om det: 26. juni 2016

Storbritanniens vælgere stemmer med 52 pct. mod 48 for at forlade EU. Stopuret begynder dog først at tælle ned, når premierministeren udløser Artikel 50. Dagen efter afstemningen går David Cameron af som partiformand for de konservative. Efter et formandsopgør tiltræder Theresa May som konservativ formand og premierminister.

Farvel, men vent lige: 29. marts 2017

Premierminister Theresa May udløser EU-traktatens Artikel 50, hvilket betyder, at Storbritannien er ude af EU om maksimalt to år. Forhandlinger om en udtrædelsesaftalen går i gang.

Farvel, men vent liige: 20. marts 2019

Efter gentagne gange at have tabt brexitafstemninger i Underhuset beder Theresa May om en udsættelse af brexit indtil 30. juni. EU tillader en udsættelse, hvilket tvinger UK til at holde Europa-Parlamentsvalg trods befolkningens beslutning om at ville forlade EU.

Farvel, men vent liiige: 10. april 2019

EU-landene holder krisemøde og imødekommer delvist ønsket om en udsættelse. Dog en udsættelse, som maksimalt må række til 31. oktober 2019.

Farvel, men vent liiiige: 28. oktober 2019

EU-landene tillader en brexitudsættelse til maksimalt 31. januar 2020.