Brexitminister truer trodsigt parlament med nyvalg

Hvis det britiske parlament beslutter sig for at bakke op om en anden løsning end regeringens skilsmisseaftale med EU, kan det meget vel udløse et valg i Storbritannien. Det er brexitminister Stephen Barclays vurdering.

- I sidste ende er den logiske konklusion, at risikoen for et nyvalg stiger, hvis der opstår en situation, hvor parlamentet instruerer regeringen til at gøre noget, som er i modstrid med, hvad den gik til valg på, siger han til tv-kanalen BBC.

Ministeren henviser til, at Underhuset i det britiske parlament forventes at afholde en række vejledende afstemninger, hvis ikke regeringens skilsmisseaftale med EU bliver vedtaget i den kommende uge.

Her kan parlamentet potentielt vælge at støtte en løsning, som regeringen ikke støtter. Det vil ifølge Barclay øge chancen for at nyvalg.

I første omgang vil regeringen mandag præsentere sit forslag til en vej frem.

Barclay var ikke den eneste minister, der tiltrak sig opmærksomhed med et interview søndag.

Finansminister Phillip Hammond fortalte Sky News, at hvis parlamentet godkender regeringens aftale, vil han ikke være imod at sende aftalen til folkeafstemning.

Adspurgt til muligheden siger Hammond:

- Jeg er ikke sikker på, at der er et flertal for en ny folkeafstemning. Men det er et fuldstændig sammenhængende forslag. Det fortjener at blive overvejet ligesom andre forslag, siger han.

Regeringen har hidtil afvist en ny folkeafstemning.