Briter dagen derpå: - Få det nu overstået, Boris

Premierminister Boris Johnsons har fået en historisk valgsejr med et konservativt flertal ikke set siden under Margaret Thatcher i 1987.

Men den konservative sejrherre kan glemme alt om at hvile på laurbærrene.

De briter, Ekstra Bladet fredag morgen møder på Manchesters gader, er grundtrætte efter tre et halvt års brexit-dødvande.

Boris monster-sejrer - Blodbad for Corbyn

Ed Clarke, 59, forsikringssælger:

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Der var et flertal af befolkningen, som ville ud af Europa. Nu har vi snakket om brexit i tre år. Uanset om man er enig med Boris Johnson eller ej, så er det her en mulighed for at få brexit til at ske.

- Hvad tror du, der kommer til at ske? Bliver brexit virkelig til noget?

- Jeg tror det faktisk nu; med det flertal, Boris har fået. Få det nu bare overstået.

Martin Gibbs, 39, og Neil Turpin, 31, begge bygningsarbejdere:

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg synes, det er helt fantastisk. Det bedste, der kunne ske for landet, siger Martin Gibbs.

- Hvorfor?

- Det er da bedre end Labour, ikke sandt?

- Jeg er vildt skuffet, byder Neil Turpin ind. - Jeg ville have Labour ind igen.

- Men nu ser det ud til, at brexit kommer til at ske. Hvad siger du til det?

- Jeg stemte på at blive. Jeg ville blive i Europa, men du ville ud, ville du ikke?

- Ja, og nu kommer det nok endelig til at ske efter tre år, siger Martin Gibbs.

- Hvor træt er du af brexit efter tre et halvt års snak?

- Hele landet er træt af det. Men forhåbentlig klarer Boris det nu.

Sophie Burrows, 28, kontorassistent:

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg er skuffet. Det er ikke det resultat, jeg eller mine venner håbede på. Jeg troede, jeg havde lært af min fejl efter brexitafstemningen om ikke at blive for forventningsfuld. Men nu er jeg bare skuffet igen.

- Hvad siger du til, at brexit nu ser ud til at ske?

- Ikke glad. Jeg ville ikke have det. I en ideel verden ville det være sendt tilbage til folket til en sidste afstemning. Men hvis det skal ske, skal det ske. Lad os nu få det og julen overstået.

Se også: Corbyn: - Jeg træder tilbage... men ikke lige nu