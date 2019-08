Briterne kan blive ramt af fødevaremangel ved hårdt EU-brud

Det kan blive nødvendigt at genindføre fuld kontrol ved grænsen mellem EU-landet Irland og det britiske Nordirland, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale om, hvordan skilsmissen skal gennemføres.

Det forventer den britiske regering ifølge fortrolige brexitdokumenter, som er lækket til avisen The Sunday Times.

I dokumenterne forsøger regeringen angiveligt at opridse de mest sandsynlige "efterskælv" i tilfælde af en no-deal brexit.

Det er altså ikke de værst tænkelige scenarier, som bliver oprullet, skriver avisen.

Dokumenterne er ifølge avisen udarbejdet denne måned af the Cabinet Office, der har til opgave at støtte premierministeren og regeringen i at opfylde politiske målsætninger.

- Under kodenavnet Operation Yellowhammer giver dossieret et sjældent glimt af den hemmelige planlægning, som regeringen laver for at undgå et katastrofalt kollaps i nationens infrastruktur, skriver The Times.

En anden sandsynlig konsekvens vil være mangel på fødevarer, medicin og brændstof i Storbritannien i flere måneder efter en udtrædelse uden en aftale.

Det skyldes, at den britiske import af varer forventes at blive voldsomt forstyrret.

Op til 85 procent af de lastbiler, som fragter varer via Den Engelske Kanal, er ifølge dokumenterne ikke forberedt på at skulle gennem toldkontrol i Frankrig, før de kan køre om bord på en færge til England.

Det kan betyde, at lastbilerne må vente i over to dage i de franske havne. Også strømmen af fragt gennem de britiske havne forudses at blive markant mindsket i op til tre måneder efter en no-deal brexit.

Den konservative premierminister Boris Johnson har siden sin udnævnelse i juli flere gange slået fast, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober uden en aftale, såfremt EU ikke går med til at genforhandle skilsmisseaftalen.

Flere partifæller samt oppositionspolitikere er dog kritiske over for Johnsons kurs.

Johnsons forgænger, Theresa May, indgik i november sidste år en aftale med EU om betingelserne for at træde ud, men hun formåede ikke at få opbakning til aftalen hjemme i London.

Det største stridspunkt er, hvordan den åbne grænse mellem Irland og Nordirland skal fungere fremover.

Mange irske, britiske og europæiske politikere er nervøse for, at en grænse med kontrolposter og bomme kan få tidligere tiders blodige konflikt i Nordirland til at blusse op.

Theresa May og EU blev derfor enige om, at Storbritannien i en overgangsperiode fortsat skulle være del af EU's toldunion.

På den måde ville man undgå en såkaldt "hård" grænse. Men tilhængere af brexit er nervøse for, at Storbritannien dermed aldrig kapper båndene til EU fuldstændigt.