Briterne til valg: Brexit-kvalme overalt

PRESTON, STORBRITANNIEN (Ekstra Bladet): Dækkene står i store stabler.

Vi er på Deepdale Auto Centre i Preston nord for Manchester.

- De er importerede brugt fra Tyskland og Østrig. Folk har ikke råd til at købe nye dæk heroppe. Det er de samme folk, der stemte på brexit. De fatter ikke, at deres næste brugte dæk nok bliver endnu dyrere efter brexit på grund nye toldregler. Det er hovedrystende.

Ifølge Yaz Khan er mange kunder i Preston ikke i stand til at købe nye dæk til deres biler. Derfor importeres brugte fra Tyskland og Østrig. Det vil ramme importen, når briterne forlader EU og får andre toldregler og -bureaukrati. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ordene er Yaz Khans. Den 48-årige mekaniker er indehaver af det lille dækcenter og autoværksted, som ligger i en victoriansk sidegade i midten af arbejderbyen.

Bag værkstedet tårner gamle fabriksskorstene og gasbeholdere sig op som fossiler fra en fjern industrifortid.

- Jeg får sværere ved at importere dæk. Jeg får sværere ved at ansætte ordentlig arbejdskraft. Jeg får sværere ved at drive min forretning, siger Yaz Khan, da Ekstra Bladet besøger ham.

Yaz Khan på sit autoværksted midt i brexit-land. Han har - som de fleste andre - fået nok af at tale om bexit. Foto: Tariq Mikkel Khan

Brexit-kvalme

I dag er valgstederne åbne i Storbritannien til et valg, der næsten udelukkende handler om brexit. Men her i Nordengland har de fleste det som i alle andre dele af Storbritannien: Brexit hænger dem langt ud af halsen.

- Jeg er holdt helt op med at se fjernsyn. Politik siger mig ikke noget mere. Det er meget deprimerende, lyder det fra automekanikeren.

- Få det nu bare overstået. Vi har stået i det her rod i tre et halvt år. Ingen orker det mere.

Imens roder hans ansatte, Krysztof Wasinski fra polen, under et rat på en blå Vauxhall Astra.

Yaz Khans ansatte er ofte polakker og rumænere. Det bliver sværere for værkstedsejeren at finde arbejdskraft efter brexit, frygter han. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi må se, om jeg overhovedet får lov at komme ind i landet igen efter jul. Engang kunne jeg rejse frit; nu skal jeg registreres, aflevere papirer, fotograferes. Det føles, som om jeg skal i fængsel, siger den ansatte irriteret til Ekstra Bladet.

De to mekanikere er begge enige om, at den nu tre et halvt år lange brexit-saga må høre op.

- Vi er så trætte af det her uendelige cirkus. Få nu sat en stopper for det, siger Yaz Khan.

Men måske skal Yaz Khan og co. væbne sig med yderlige tålmod.

Vores mand i Storbritannien foklarer, hvad der fylder hos vælgerne lige nu. Producer: Lasse Brøndal

Presset Boris

En nøgle-meningsmåling fra MRP en dag før valget viser, at Boris Johnsons og de konservatives forspring er halveret efter særligt sagen om den fireårige dreng.

Ifølge målingen står toryerne dog stadig til at blive det største parti med 339 mandater mod Labours blot 231.

Det vil give Johnson absolut flertal med 28 mandater og give ham mulighed for at gennemtrumfe den brexitaftale med EU, som parlamentet hidtil har blokerte for.

Indregnes den statistiske usikkerhed kan resultatet dog ende med at blive så lavt som 311 mandater, hvilket vil skabe endnu et såkaldt 'hung parliament', hvor intet parti har nok mandater til at danne regering alene.

Dermed kan Johnson endnu engang blive afhængig af de nordirske DUP, som langtfra er lige så begejstrede for Boris' brexitdeal som de konservative selv er.

Sprut i skabene

WILMSLOW, STORBRITANNIEN (Ekstra Bladet): De hjemløses julekor råber 'Merry Christmas' og smiler stort til de julehandlende i den nordengelske provinsby.

Men selvom højtidsstemningen er sød, er den politiske atmosfære her mindre end 24 timer, før valgstederne lukker til parlamentsvalget torsdag, kørt sur i brexithøjborgen.

Her i det gamle arbejderområde syd for Manchester stemte et flertal af befolkningen på brexit i 2016.

Men politikerne har holdt dem for nar. Taget dem for givet. Blokeret for deres demokratiske beslutning og ret.

Sådan lyder dommen over det britiske parlament, som vælgerne i dag atter skal tage stilling til.

Ian Moss. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Man giver efterhånden helt op med at tro på noget af det, de siger. Man mister lysten til at leve, lyder det opgivende fra 71-årige Ian Moss.

Den pensionerede langturschauffør har kørt over hele Europa, men stemte i 2016 sammen med 52 pct. af befolkningen på at forlade EU.

- De lover og lover og lover. Men indtil videre har de kun blokeret for folkets beslutning. Det gør en ked af det og modløs, siger Ian Moss.

Den kuglerunde Manchester City-fan har dog overskud nok til at tale om dansk bacon og røber, at det britiske julevalg ikke kommer til at gå for meget udover humøret.

- Jeg har fyldt skabene op med sprut. Så stemningen hjemme hos os skal nok klare den.

- Tror du nogensinde, I forlader EU?

- Jeg tvivler.

Foran genbrugsbutikken på Wilmslows gågade møder Ekstra Bladet den 81-årige tidligere radiojournalist Rodney Buxton.

Rodney Buxton. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han tvivler også på, at brexit nogensinde bliver en realitet.

- Jeg stemte på at forlade EU i 2016. Og jeg synes stadig, vi skal ud. Men det har været tre et halvt år uden noget resultat. Bare et parlament, der ikke kan blive enige om noget som helst, siger Rodney Buxton.