Britisk ambassadør i USA trækker sig

Den britiske ambassadør i USA, sir Kim Darroch, har trukket sig fra sin post.

Det skriver BBC.

- Den nuværende situation gør det umuligt for at mig at udføre min opgave, siger han i en erklæring onsdag.

Udmeldingen kommer i kølvandet på en læk af mails, hvor han i kraftige vendinger kritiserer Trump og hans regering.

- Set fra min stol tror jeg ikke, at denne administration vil kunne blive mere normal, mindre dysfunktionel, mindre uforudsigelig, mindre fraktions-båret, mindre diplomatisk funderet og utilpasset, lød det eksempelvis i et notat fra 2017.

'Very stupid guy'

I kølvandet på lækken har Donald Trump blandt andet kaldt Kim Darroch 'en meget dum fyr'. Han har samtidig udtrykt ønske for, at der kom en ny mand på posten.

- Jeg kender ikke ambassadøren. Men han er ikke afholdt eller vellidt i USA. Vi vil ikke længere have noget med ham at gøre, skrev Trump i en reaktion på Twitter.

Den britiske regering med Theresa May i spidsen har dog bakket op om Darroch som ambassadør.

Han har dog altså nu valgt selv at trække sig. Theresa May oplyser, at hun har sagt til Kim Darroch, at det er 'til hendes store fortrydelse', at han har fundet det nødvendigt at trække sig fra posten.

Bakkes op af Hunt - ikke Johnson

Kort før meddelelsen om, at Darroch træder tilbage, sagde den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, at Storbritannien må genoprette relationerne til USA efter den ophedede diplomatiske strid med præsident Donald Trump omkring ambassadøren.

Hancock, der støtter Boris Johnson i det konservative formandsopgør, undlod at give sin fulde støtte til den britiske ambassadør i USA.

- Et godt forhold til Det Hvide Hus er vigtigere end et individ, siger Hancock med henvisning til sagen omkring ambassadøren.

Derimod havde Johnsons rival til formandsposten, udenrigsminister Jeremy Hunt, tirsdag sagt, at Trump har udtalt sig 'respektløst' om den britiske premierminister og om Storbritannien.

I sin kritik af den britiske premierminister og hendes håndtering af brexit skrev Trump:

'Sikke et rod, Theresa May og hendes repræsentanter har skabt. Jeg fortalte hende, hvordan det skulle gøres, men hun besluttede at fortsætte sin egen fjollede kurs og var ude af stand til at få det gjort. En fiasko!' lød det fra den amerikanske præsident.