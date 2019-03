Britisk justitsminister: Uansvarligt

Den britiske justitsminister, David Gauke, siger, at det vil være en uansvarlig handling, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Han siger samtidig, at han ikke kan se, hvordan et parlamentsvalg ville kunne føre til nogen løsning på brexitkrisen.

I bestræbelserne på at finde en løsning bør premierminister Theresa May se nøje på mulighederne for at oprette en toldunion med EU, hvis parlamentet stemmer for det, siger den britiske minister.

Parlamentet skal mandag holde en anden runde af afstemninger om alternative brexit-muligheder. I den første runde var et forslag om en toldunion med EU et af de mest populære forslag, selv om det også blev nedstemt med et knebent flertal.

- May er nødt til at gå tilbage og forhandle med EU, hvis et flertal i parlamentet stemmer imod en udtræden uden en aftale. Jeg tror ikke, at det kan forsvares at ignorere parlamentets holdning, pointerer justitsministeren over for BBC.

Gauke siger også, at det ikke er givet, at Mays aftale er endeligt ude, selv om den er blevet nedstemt i parlamentet tre gange. Han mener, at det stadig er en politisk mulighed, som kan komme til afstemning.

En stribe forslag til løsninger ventes drøftet og bragt til afstemning mandag ved samme metode, som blev anvendt i parlamentet onsdag, hvor i alt otte forslag var til afstemning. De blev alle stemt ned.

I arbejderpartiet Labour siger talskvinden for udenlandske anliggender, Emily Thornberry, at tiden er ved at være inde til, at der fremsættes et nyt mistillidsvotum til Theresa May.

Storbritannien forlader EU den 12. april, medmindre det britiske parlament inden da finder en anden vej frem.

Parlamentet har dog tidligere vedtaget, at Storbritannien ikke forlader EU i et hårdt brexit. Det kan betyde, at parlamentet skal enes om at anmode EU om en ny udskydelse af brexit.