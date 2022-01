Britisk politi efterforsker mulige fester i Downing Street

Britisk politi har startet en efterforskning af de mulige fester i Downing Street 10 under coronanedlukningen i Storbritannien.

Det oplyser Dame Cressida Dick, der er chef for Metropolitan Police i London ifølge flere britiske medier.

Meldingen fra politiet kommer i kølvandet på, at en lang række sager er kommet frem i offentligheden om, at ansatte i Downing Street 10 har afholdt festlige begivenheder under nedlukningen i Storbritannien på trods af forbud mod at mødes med personer udenfor sin husstand i andet end arbejdsøjemed.

'Jeg kan bekræfte, at politiet nu efterforsker en række begivenheder, der har fundet sted i Downing Street og Whitehall i de seneste to år i relation til mulige brud på covid-19-restriktionerne,' lyder det fra politichefen ifølge Sky News.

Johnson under pres

Beslutningen om at efterforske sagen er taget efter at politiet har modtaget information fra den undersøgelse, som kabinetskontoret har lavet af de mulige fester. Derudover er beslutningen om at starte efterforskningen baseret på politiets egen vurdering.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er kommet under stigende pres den seneste tid på grund af historierne om de mange begivenheder blandt hans topembedsfolk, og Boris Johnson selv er også beskyldt for at have deltaget ved flere lejligheder.

Senest er det kommet frem, at Johnson selv fejrede sin fødselsdag i Downing Street 10 under den første nedlukning i 2020. Tidligere har han erkendt at have været til stede til en havefest i maj samme år, som han ifølge egen forklaring i parlamentet troede var 'en arbejdsrelateret begivenhed.'

Flere både i oppositionen og internt i Conservative har der været krav om, at Johnson skal forlade posten som premierminister, men han har hidtil nægtet.