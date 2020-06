Britisk regering afviser forlængelse af brexit-overgangsperiode

Den britiske regering har formelt udelukket at forlænge en overgangsperiode for at købe tid til at forhandle nye handelsaftaler med EU.

Den britiske brexit-minister, Michael Gove, oplyser, at han har holdt møder med EU's forhandlere.

- Jeg kan officielt bekræfte, at Storbritannien ikke vil forlænge overgangsperioden, skriver Michael Gove på Twitter.

- 1. januar 2021 vil vi være tilbage i kontrol og have genvundet vores politiske og økonomiske uafhængighed, tilføjer han.

Mange sektorer har opfordret den britiske regering til at forlænge overgangsperioden.

Storbritannien meldte sig officielt ud af EU 31. januar i år. Parterne har nu i 11 måneder forsøgt at blive enige om nye handelsaftaler.

Forhandlingerne er dog blevet overskygget af coronakrisen.