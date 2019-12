Britisk regering vil med lov kræve brexit inden for et år

Den britiske regering vil have en handelsaftale med EU seneste i december næste år, og kan det ikke nås, så kan tidsperioden ikke forlænges.

Det lod regeringen forstå tirsdag.

Men det blev straks mødt med en negativ reaktion fra de europæiske børser, der ser det som optakten til endnu et drama om brexit - at Storbritannien kan gå fra EU i december 2020 uden nogen aftale.

Johnson vil efter sidste uges valg i Storbritannien bruge sit nyvunde flertal i parlamentet til at forbyde, at der kan ske flere forhandlinger efter december 2020 ved at forlænge perioden for brexit.

- Vores manifest gør det klart, at vi ikke vil forlænge perioden for implementering (af brexit, red.), og den nye lov om udtrædelse vil forbyde regeringen i at gå med til en forlængelse, siger minister Michael Gove.

Absolut

På spørgsmålet, om regeringen vil lovgive for et udelukke enhver forlængelse, svarer Gove: 'Lige nøjagtigt, absolut'.

Den konservative regering ventes snarest at få vedtaget den aftale parlamentet, som Johnson indgik med EU inden valgkampen.

Den betyder, at Storbritannien formelt forlader EU 31. januar. Men i tiden frem til december 2020 forbliver landet reelt fortsat en del af EU, det indre marked og toldunionen.

Forhandlinger om det fremtidige handelsforhold mellem EU og Storbritannien vil gå i gang i det nye år.

Eksperter i handelsaftaler siger, at en meningsfuld aftale ikke kan være på plads i løbet af et år. Det er mere realistisk med fem til ti år.