Britt Bager skifter fra Venstre til de konservative

Folketingsmedlem Britt Bager forlader Venstre og skifter til de konservative.

- Jeg mener, at de borgerlige værdier er bedre repræsenteret i de konservative end i Venstre. Balancen i Venstre har ændret sig, siger hun til Ekstra Bladet om sit skifte.

Over for Berlingske oplyser Britt Bager, at beslutningen langsomt har modnet sig hos hende de seneste halvandet år under Jakob Ellemann-Jensens ledelse af partiet. Hun mener, at Venstre har flyttet sig og ikke længere vægter de nationale, borgerlige værdier højt nok.

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, byder tirsdag formiddag Britt Bager velkommen i partiet.

'Rigtigt hjerteligt velkommen til Britt Bager. En stærk og engageret politiker, der vil kæmpe for Det Konservative Folkeparti,' skriver Pape på Twitter.

I forbindelse med Inger Støjbergs afsked med Venstre lød det fra Joachim B. Olsen, at den interne magtkamp i Venstre har svækket partiets evne til at favne bredt.

Britt Bager er tidligere politisk ordfører for Venstre og fik flere end 10.000 personlige stemmer ved det seneste folketingsvalg.

Dermed står det klart, at Venstre mister endnu en profil fra deres folketingsgruppe. I forvejen har Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Kristian Jensen forladt partiet. Løkke og Støjberg er blevet løsgængere, og Kristian Jensen har helt forladt partiet for at blive særlig repræsentant i FN.

Desuden har folketingsmedlemmet Marcus Knuth forladt Venstre. Ligesom Britt Bager er han blevet medlem af de konservative.