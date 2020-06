Britt Bager slipper for sag om ulovlig partistøtte

Venstres folketingsmedlem Britt Bager har været anmeldt for at overtræde lov om partistøtte. Men Statsadvokaten i Viborg har nu besluttet at indstille efterforskningen.

Det oplyser Anklagemyndigheden til Ritzau.

Sagen blev efterforsket, fordi identiteten på donorer, der giver mere end 20.000 kroner i støtte til folketingskandidater, skal oplyses til myndighederne.

Da Britt Bager op til valget i 2015 modtog 100.000 kroner i valgkampsstøtte, blev ingen af donorernes navne oplyst.

Men pengene kom fra fem forskellige virksomheder, som var ejet af den samme person, fordelt på donationer på præcis 20.000 kroner. Det har Politiken via en aktindsigt afdækket.

Efterforskningen i sagen mod Britt Bager indstilles, fordi indberetningspligten i 2015 påhvilede partiet og ikke den politiske kandidat.

Det er senere blevet ændret med en lovændring, som trådte i kraft 1. januar 2017.

Kritikere mener, at Britt Bager dermed har et hul i loven. Det er nemlig kun når der doneres pengebeløb over 20.900 kroner i partistøtte, at der er krav om at donorens navn kommer til offentlighedens kendskab.

Britt Bager har fastholdt, at hun har fået støtte i overensstemmelse med loven og har ikke villet oplyse navnet på donoren.

Heller ikke den tidligere formand for Britt Bagers daværende valgkreds i Favrskov har fået oplyst identiteten på donorerne, har han fortalt i interview.

Også sagen mod lokalforeningen bliver indstillet, fordi Statsadvokaten i Viborg ikke forventer, at en domstol vil finde Venstre i Favrskov Kommune skyldig i manglende indberetning.

Desuden bliver efterforskningen af folketingsmedlemmet Markus Knuth (S) for muligt brud på partistøtteloven henlagt. Det skriver Politiken. Det skyldes forældelsesfristen på to år.

Han fik ved valgkampen i 2015 40.000 kroner fra erhvervsmanden Fritz Schur, som ikke blev indberettet til myndighederne.

Det skyldes, at pengene kom fra to forskellige Schur-selskaber i 2015.