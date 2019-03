Brittas svigersøn politianmeldt: Mystiske penge i konkursfirma

Den svindelsigtede Britta Nielsens svigersøn Kian Mirzada er tidligere blevet politianmeldt for at have ført store pengebeløb ind og ud af sit konkursramte rengøringsfirma G2work ApS.

Det afslører hidtil ikke offentliggjorte dokumenter, Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af gennem en aktindsigt hos Sø-og Handelsretten.

Kian Mirzada blev sigtet 30. januar i år for at have fjernet og gemt værdier efter aftale med Britta Nielsen i den store svindelsag

Tilbage i 2013 blev store pengeoverførelser til Kians konkursramte firma opdaget af konkursboets kurator, advokat Ole Borch. Han fik adgang til selskabets bankkonto, hvor han kunne konstatere en række indbetalinger på i alt 478.000 kr. til kontoen, som efterfølgende blev hævet.

– Disse bevægelser kunne i vidt omfang ikke umiddelbart konstateres at være sket som led i selskabets drift, skriver kurator, der samlet konkluderer:

– Jeg har konstateret forhold, der har givet anledning til at give meddelelse til politiet.

SE ALLE DOKUMENTERNE i +: Se politianmeldelsen: Brittas svigersøn fik kæmpebeløb

Pengeoverførelsen er sket i perioden marts 2010 til januar 2012. Det var samtidig med, at Britta Nielsens svindel toppede.

Brittas svindel Britta Nielsen er ifølge Socialministeriet mistænkt for at svindle statskassen for samlet 120,5 mio. kr. fra 1993 til 2018. I perioden fra marts 2010 til januar 2012 hvor Kian Mirzada havde store pengeoverførelser ind i sit konkursramte firma, toppede Britta Nielsens svindel. Fra 2010 og 2012 er hun sigtet for at svindle for i alt 40 mio. kroner.

Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør for revisorjura.dk og ekspert i hvidvask og økonomisk kriminalitet, så er de nye oplysninger meget interessante:

– Med den viden man har i dag, er det ikke en fjern tanke, at det kunne være Britta, der havde forsynet ham med penge. Og så har han brugt firmaets konto i stedet for sin private konto for ikke at vække opsigt.

– Og hvis SØIK (Bagmandspolitiet, red.) ikke allerede har undersøgt det, så er det klart noget, de bør gøre. Et sådan firma er et oplagt sted at skjule penge, siger han.

I anmeldelsen til politiet fremgår det, at kurator mener, at Kian Mirzada har handlet i strid med Selskabsloven og bogføringsloven

I en aktindsigt Ekstra Bladet har søgt hos Københavns Vestegns Politi, vil man kun oplyse følgende om straffen til Kian Mirzada:

’Det fremgår af sagen, at den blev afgjort ved bødeforlæg 21. august 2014’, står der afgørelsen.

Københavns Vestegns Politi henviser herudover til Bagmandspolitiet, der efterforsker den store svindelsag. Herfra lyder svaret, at man ikke kan kommentere, om man er opmærksom på penge-sagen med Kian Mirzada på grund af den igangværende efterforskning.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kian Mirzada.

Slap for at betale Kian Mirzada slap for at skulle betale de 478.000 kroner tilbage til konkursboet. I konkurs-redegørelsen skriver kurator, at han efter afstemning med boets største kreditor besluttede: ’Kian Omid Mirzada har ikke reageret på kurators anmodninger om indbetaling af dette beløb og kurator har – henset til, at det må antages, at Kian Omid Mirzada hverken er i besiddelse af den nødvendig betalingsvilje eller -evne – besluttet ikke at forfølge kravet nærmere’.