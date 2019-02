Brittas værdier beslaglagt: Mindst seks millioner værd

I Sydafrika er der blevet beslaglagt værdier for mindst seks millioner danske kroner i sagen, hvor den tidligere kontorchef Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner i Socialstyrelsen.

Det skriver DR torsdag aften.

De sydafrikanske myndigheder har indtil videre afsluttet arbejdet med at finde og beslaglægge værdier.

- Vi har indefrosset alle de værdier, vi kunne identificere i Sydafrika, som var købt med penge, der kan stamme fra kriminalitet i Danmark, siger JP. Willemse fra Sydafrikas beslaglæggelsesenhed.

Ifølge dokumenter er der tale om både grunde og huse, penge fra et bilsalg, kontanter og indestående på forskellige konti i sydafrikanske banker, skriver DR.

Det er værdier, som de sydafrikanske myndigheder har hjulpet dansk politi med at beslaglægge.

Britta Nielsens hus til salg: Se det indefra her

Købte hus i Sydafrika

Så sent som i oktober 2018 skal Britta Nielsen have været i gang med et huskøb i den sydafrikanske by Southbroom.

- Jeg fandt huset via en ejendomsmægler og betalte 2.075.000 rand (cirka 1,3 millioner kroner, red.) for det, citerer DR fra dokumenterne.

Dette skete på et tidspunkt, hvor hun var internationalt efterlyst.

Eftersøgt Britta købte hus i Sydafrika

Ifølge dokumenterne blev pengene overført til en advokat, men salget blev ikke gennemført. Derfor er pengene nu indefrosset hos advokaten.

Britta Nielsen er tidligere ansat i Socialstyrelsen, hvor hun menes at have overført penge til sig selv i stedet for sociale projekter.

Hun blev afskediget i efteråret 2018, da mistanken kom frem.

Siden november har hun siddet varetægtsfængslet sigtet for databedrageri af særlig grov beskaffenhed. Det vides ikke, hvordan hun forholder sig til sigtelsen.

Britta Nielsen hævede 17 millioner i kontanter i Danske Bank

Børnene sigtet

Britta Nielsens tre børn er også sigtet i sagen, og det samme er hendes svigersøn. De nægter sig skyldige.

Fredag klokken 11 vil børne- og socialminister Mai Mercado (K) offentliggøre to eksterne undersøgelser om svindelsagen i Socialstyrelsen.

Det er Kammeradvokaten og revisionsfirmaet PWC, der har arbejdet på at kortlægge, hvordan nogen har kunnet udsætte Socialstyrelsen for svindel for i hvert fald 111 millioner kroner fra 2002 til 2018, og om nogen kan drages til ansvar.

Revisionsundersøgelsen skal afdække forløbet, og advokatundersøgelsen vurderer, om der kan placeres et tjenstligt ansvar.

Ny video i svindelsag: Britta havde 300.000 på sig under anholdelse