Brostrøm: Coronavaccine kan blive nødvendigt hvert år

Det er et muligt scenarie, at særligt ældre og sårbare borgere i fremtiden skal vaccineres hvert år og have fjerde, femte og sjette stik mod coronavirus.

Det siger direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen onsdag på et pressemøde.

- Det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Det er noget, vi planlægger efter, at det kunne være et scenarie. Vi har også helt konkret overvejet fjerde stik.

- Det er for tidligt at sige, hvad det præcis bliver, men hvis det sker, er vi klar til det. For der er ingen tvivl om, at vaccinerne er det, der skal redde os fra fremtidig belastning i epidemien, siger han.

Vaccinerne har en vis varighed, hvor de beskytter, men det falmer over tid. De er ikke en garanti for, at man undgår at blive smittet, men de sikrer generelt et mildere forløb af sygdommen.

Den stigende coronasmitte har fået myndighederne til at fremrykke planen for, hvornår de 18- til 39-årige kan få det tredje vaccinestik.

Søren Brostrøm om fremrykning af tredje vaccinationsstik: - Timing er alt afgørende i den situation vi står i. Søren Brostrøm fremrykkede 3. stik på et pressemøde onsdag.

Hidtil har meldingen været, at de skulle vente fem en halv måned efter andet vaccinestik.

I nogle måneder har ældre og sårbare kunnet få deres tredje stik mod coronavirus.

- Det er naturligt, at vi i januar eller februar ser på, om nogle af dem skal have fjerde stik. Det er ikke noget, vi har besluttet endnu, men det er helt klart noget, vi kigger på, siger Brostrøm.

Israel har tirsdag annonceret, at landet vil begynde at tilbyde et fjerde vaccinestik mod coronavirus til alle borgere over 60 år.

Hvordan modellen rulles ud i Danmark, er dog endnu usikkert.

Om andre end de ældre og mest sårbare kan få et stik hvert år afhænger af, hvordan det generelle smittetryk er, og hvordan det ser ud med belastningen af sundhedssystemet.