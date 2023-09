Brostrøm i opgør med hyggekultur: Vi ryger og drikker for meget

Flere, særligt kroniske, sygdomme kan forebygges, hvis man i Danmark øger fokus på forebyggelse.

Det foreslår Robusthedskommissionen at gøre, fortæller formand Søren Brostrøm på et pressemøde.

- Vi ryger for meget, vi drikker for meget. Vi er for fysisk inaktive, og vi har for dårlig kost.

- Det har vi altid hygget os med og sagt, at det var særlig dansk hygge, siger Brostrøm på pressemødet, hvor kommissionen fremlægger sine anbefalinger i Eigtveds Pakhus i København.

I den knap 40 sider lange rapport fra kommissionen fremgår det, at særligt 'forekomsten af kroniske sygdomme, multisygdom og funktionsnedsættelse særligt hos ældre vil lægge pres på sundheds- og ældreområderne i fremtiden.'

- Vi skal op på et helt andet ambitionsniveau, siger Søren Brostrøm.

Omkostningseffektive forebyggelsestiltag og tidlige indsatser skal ifølge eksperterne prioriteres i meget højere grad, end det sker i dag.