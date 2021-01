Sygehusvæsnet har været spidsbelastet i over to måneder. Det begynder at lysne nu, men personalet har svært ved at klare mere, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

- Vi kan ikke bære, hvis epidemien igen løber fra os og vores sygehusvæsen bliver spidsbelastet på den måde igen. Derfor skal vi have en måneds tålmodighed endnu, desværre, siger Søren Brostrøm.