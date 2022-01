Bruger mindre tid på lovgivning

Folketingsmedlemmerne bruger stadig mindre tid på lovgivning og mere tid på blandt andet sociale medier.

Det konkluderer et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, der bygger på en rundspørge, skriver Politiken.

Ifølge projektet bruger de i gennemsnit fem timer mindre om ugen på lovforberedende arbejde, end tilfældet var for 40 år siden.

Helene Helboe Pedersen, der er professor i statskundskab, og som står bag projektet, mener, at det kan skade borgernes tillid til det danske system.

- Hvis politikerne ikke sætter sig godt nok ind i de beslutninger, der bliver taget, er der mindre demokratisk kontrol med de love, der regulerer vores samfund, og så får lovene mindre demokratisk legitimitet, siger hun.

Formand for Folketinget Henrik Dam Kristensen (S) mener dog, at der blot er sket en ændring, i måden hvorpå politikerne tilgår deres arbejde.

- Det er min opfattelse, at der er blevet flere møder i ministerierne, hvor politikerne i en forligskreds diskuterer en lovgivning, inden de ser et lovforslag, siger han.

- Jeg sidder nede i stolen, når vi behandler lovforslag, og jeg er ofte imponeret over, hvor detaljeret ordførerne går ind i sagerne, lyder det.

Folketingsmedlemmerne bruger desuden i gennemsnit to og en halv time mere om ugen på det, projektet kalder 'udarbejdelse af artikler'. Herunder indgår deltagelse i interviews og aktivitet på sociale medier.

Helene Helboe Pedersen er ikke nødvendigvis af den opfattelse, at det er skidt, at politikernes synlighed over for borgerne prioriteres i højere grad.

- Men det er et problem, hvis det sker på bekostning af, hvor godt politikerne forstår lovforslagene og de problemer, de skal løse.

Rundspørgen, der foretages årligt, blev senest lavet i 2017, men er først blevet offentliggjort nu, skriver mediet.