Bruxelles på business class: Så dyrt er EU's rejsecirkus

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Som var det rockstjerner, lever parlamentarikerne, der arbejder under det stjernebelagte EU-flag, et liv, hvor VIP-arrangementer akkompagneres med kørsel i limousiner, togbilletter på første klasse og fly rundt i Europa på business class.

Det kan Ekstra Bladet i dag afdække.

På et år bruger parlamentet 21,5 millioner euro svarende til 160 millioner kroner på at flyve, og af dem er langt hovedparten på business class. Faktisk var 56 procent af alle flyrejser på business class, hvilket svarer til en årlig regning på 90 millioner kroner. Det oplyser Europa-Parlamentets danske presseafdeling til Ekstra Bladet.

Brug blyantspenge

Og ifølge Wouter Wolfs, der forsker i EU-administrationen ved Leuven Universitet, bør parlamentet gøre op med business class.

- Business class bør ikke være en mulighed for parlamentarikerne. Derimod burde det være sådan, at hvis de vil opgraderes til business class, kan de gøre det for de kontorpenge, som de får, siger han med henvisning til de såkaldte blyantspenge, hvor parlamentarikerne hver måned får 32.318 kroner til kontorhold.

En rundspørge blandt de danske parlamentarikere bekræfter, at flere af dem flyver på business class i stedet for det langt mere økonomiske flex economy.

Lyder højt

Daniel Freund, der er ansvarlig for EU integritet i Transparency International, mener, at tallet lyder højt.

- En stor del af flyvningerne bliver booket i sidste øjeblik, og jeg har forståelse for, at så kan business class være eneste mulighed. Men det lyder som en høj andel, fordi der også er en stor del af deres rejser, som kan planlægges. Eksempelvis når de flyver til Strasbourg, siger han.

Venstres Morten Løkkegaard oplyser, at han har benyttet sig af business class i ’nødstilfælde’. Den radikale Morten Helveg Petersen bekræfter, at han benytter sig af business class, ligesom løsgængeren Rikke Karlsson bekræfter, at hun har benyttet sig af business class i fem ud af 19 flyvninger. Jørn Dohrmann skriver i en mail, at han ikke har overblik over det, mens Morten Messerschmidt oplyser, at han har rejst med business class ’måske to gange gennem mine ni år’.

Vi gør det ikke

De tre socialdemokrater Jeppe Kofod, Christel Schaldemose, Ole Christensen skriver i en fælles mail til Ekstra Bladet:

’Vi rejser ikke på første klasse. Tværtimod bestræber vi os på, altid at rejse på den samlet set mest økonomiske og praktiske måde. Derfor rejser vi som regel på såkaldte flex-billetter, der uden ekstra omkostning, og med kort varsel, kan ombookes til tidligere eller senere afgange.’

’Dette kan være enten business class eller economy flex. Valget af det ene eller andet afhænger af, hvor arbejdsrejsen går hen, hvornår vi kan bestille vores rejse, hvilke sæder der er ledige på den relevante afgang og hvor sikre vi er på, at billetten ikke skal ændres igen og lignende.’

Parlamentarikeren Rina Ronja Kari, medlem af Folkebevægelsen mod EU, er en enkelt gang blevet opgraderet til business class, men ellers insisterer hun på at benytte sig af økonomiklasse, fortæller hun.

- Vi flyver for skatteborgernes penge, og det er klart, at vi skal udvise tilbageholdenhed.

- Din kalender bliver ikke lettere af, at du sidder på business class. Tværtimod kan økonomi flex det samme, når det handler om at være fleksibel og få enderne til at nå sammen.

Klapper i: ’Ingen kommentarer til Ekstrabladet’

Som traditionen efterhånden foreskriver ønsker en del af parlamentarikerne tilsyneladende ikke at fortælle, hvad de bruger skatteborgernes penge på.

DF’s Anders Vistisen, og den radikale Jens Rohde vil således ikke svare på, om de benytter sig af business class og første klasse. Ekstra Bladet har sendt flere mails til de tre politikere, men de svarer med stilhed.

Som sædvanligt

De konservatives Bendt Bendtsen vil slet ikke tale med Ekstra Bladet, oplyser hans politiske rådgiver, Xenia Hesting, i en mail:

’Bendt har, som sædvanligt, ingen kommentarer til Ekstrabladet’, skriver hun.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er, fordi han ikke ønsker at svare på de specifikke spørgsmål, eller om det er, fordi han ikke udtaler sig til Ekstra Bladet, svarer hun:

’Jeg tror du kan spørge dine kollegaer på avisen og finde, at det er helt generelt.’

Margrete Auken oplyser, at hun almindeligvis rejser på flex. Hun er imidlertid ikke vendt tilbage på spørgsmålet om, hvorvidt hun også benytter sig af business class.

