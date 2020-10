Bryder 100 år gammel tradition

Valgkampen i USA er gået ind i sin afsluttende fase.

Historisk set har landets største aviser altid bekendt kulør i løbet af slutspurten ved i en leder at bakke op om en af kandidaterne.

Det samme er sket i år. Men ikke uden en gedigen overraskelse.

Den konservative avis The New Hamshire Union bakker nemlig for første gang i sin mere end 100 års gamle historie op om en demokratisk præsidentkandidat.

Forkert for USA

Således skriver avisens chefredaktør i en leder, der er publiceret i det politiske medie The Hill, at hans avis bakker op om Joe Biden.

'Biden er givetvis ikke den præsident, vi ønsker, men i 2020 er han den præsident, vi desperat har brug for. Han vil være en præsident, der forener folket', lyder det i lederen.

Der er til gengæld mindre flatterende ord til den konservative kandidat og nuværende præsident Donald Trump.

'Præsident Trump tager ikke altid 100 procent fejl, men han er 100 procent forkert for USA', lyder kritikken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Med kun en uge til valget er Joe Biden solidt foran i meningsmålingerne. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Med til historien hører også, at der længe har hersket ondt blod mellem Trump og The New Hampshire Union.

Ved seneste præsidentvalg valgte avisen kontroversielt at bakke op om den mindre kendte konservative kandidat Gary Johnson fra Det Libertarianske Parti.

Det fik Trump til at gå til angreb på avisens chef Joe McQuaid.

- Han er en rigtig taber. Det er der ingen tvivl om. Han er en meget uærlig mand, tordnede Trump tilbage i 2015 ifølge Politico.

Et markant flertal af USA's største aviser bakker i år op om Joe Biden. Landets største avis - USA Today - valgte for første gang nogensinde i 2016 at advare mod at stemme på en kandidat ved at bede vælgerne om ikke at stemme på Trump.

I år har avisen så for første gang nogensinde officielt givet støtte til en kandidat ved at bakke op om Joe Biden.