Budgetrod i byråd: - Det må være ulovligt at opfinde 600 millioner

- Der blev kastet rundt med fantasimillioner i det budget, siger Lars Boje Mathiesen, der er folketingskandidat for Nye Borgerlige.

Han var det eneste medlem i Aarhus Byråd, der stemte imod sidste års budget i kommunen.

Radio24syv har fået aktindsigt i en række dokumenter, der viser, at politikerne i Aarhus Kommune flere gange var blevet advaret om konsekvenserne af at medregne 600 millioner fra en kommende reform af udligningsordningen.

Problemet var dog, at de 600 millioner aldrig kom i kommunekassen, selvom man nu havde planlagt efter det.

- Jeg bad borgmester Jacob Bundsgaard (S) om at komme med en rapport, der kunne vise, at vi var garanteret de her 600 millioner. Det stod ingen steder, at vi kunne være sikre på det. Så det virkede, som om han opfandt pengene, siger Lars Boje Mathiesen.

Ulovlig opfindelse

Første gang Aarhus Byråd blev præsenteret for budgettet var til et seminar i august 2017. Her forsøgte Lars Boje Mathiesen at få en forklaring på, hvordan kommunen kunne regne med at kunne bruge 600 millioner, de ikke var garanteret.

- Der var intet, der pegede på, at vi ville få de penge, siger han.

Til seminaret blev flere plancher fremvist af embedsværket til byrådet. Her blev det fremhævet, at der var stor usikkerhed omkring udligningsordningen. Alligevel stemte 30 ud af 31 for budgettet lige op til kommunalvalget.

- Det må da være ulovligt at opfinde 600 millioner, som man ikke har. Hvorfor går Kommunernes Landsforening (KL) ikke ind og siger, at noget er galt her? Spørger Lars Boje Mathiesen retorisk og giver selv efterfølgende sit bud:

- Måske fordi KL's formand, Jacob Bundsgaard, også er borgmester i Aarhus Kommune, siger Lars Boje Mathiesen.

Enormt frustrerende

Politisk ordfører for Socialdemokraterne i Aarhus, Anders Winnerskjold, sad ikke selv i Byrådet, da budgettet blev vedtaget, men han forsvarer sin borgmesters budget.

- Vi havde håbet på, at der ville komme en reform, og derfor planlagde vi vores budget efter det. Stort set alle partier var enige i, at det var en risiko, vi godt kunne løbe. Det er enormt frustrerende, og jeg håber ikke, at det kommer til at gå ud over kernevelfærden, siger Anders Winnerskjold.

Han fortæller, at kommunen nu er i gang med en høringsfase, hvor der vil blive fremlagt et sparekatalog, og borgere og foreninger kan melde ind, hvis de vil komme med anbefalinger.

Han er enig i, at der var en risiko for, at de 600 millioner ikke ville komme ind i kommunekassen, men han ser det som kutymen, når kommuner laver budgetter.

- Hver gang vi laver budgetter, er der en usikkerhed omkring de indtægter, vi får ind i skatter og afgifter. Selvom 600 millioner lyder af meget, så er det over tre år kun en procent af kommunens budget, siger Anders Winnerskjold.

Dybt uansvarligt

Professor i driftsøkonomi ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, er enig i, at der er tale om fantasimillioner, men forklarer, at det ikke er usædvanligt, at der er usikkerheder i et budget.

- Det er fantasimillioner, fordi man har ment, at der ville komme en udligningsreform, og at den ville være i Aarhus Kommunes favør. Det mener jeg ikke, at man kan gå ud fra.

Aarhus Kommune kan godt lade være med at ændre på deres budget, men det, mener Per Nikolaj Bukh, vil være dybt uansvarligt.

- Det svarer til, at du handler ind i Irma, selvom du kun har råd til at handle ind i Netto. Så siger din kloge storebror til dig, at du skal stoppe for det bliver bare værre, når du skal spise havregrød hver dag.