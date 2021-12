Buhet ud af sine egne

Donald Trump plejer at være en populær herre, når han valser ind på scenen.

Men sådan var det ikke tirsdag aften i Dallas. Her var den tidligere amerikanske præsident på besøg sammen med den omstridte tidligere tv-vært på Fox Bill O'Reilly i forbindelse med deres 'History Tour'.

Og da snakken faldt på vacciner, blev stemningen pludselig dårlig. Både Donald Trump og Bill O'Reilly fortalte nemlig, at de havde fået en boostervaccinaton, og det faldt ikke i god jord.

Publikum, der udelukkende bestod af Trump-tilhængere, buhede dem ud, skriver The Independent.

Trods buhråbene brugte Donald Trump også anledningen til at hylde sin egen coronahåndtering, ligesom han tog en stor del af æren for vaccinerne.

- Hør jer. Vi gjorde noget historisk. Vi reddede millionvis af mennesker i hele verden, da vi lavede en vaccine, sagde den tidligere præsident på talerstolen.

Det er snart et år siden, at Donald Trump modvilligt forlod Det Hvide Hus. Foto: Ritzau Scanpix.

Holder pressemøde

Tirsdag kom det også frem, at USA's tidligere præsident Donald Trump vil holde en pressekonference på årsdagen for stormløbet mod USA's Kongres 6. januar.

Pressemødet vil finde sted på hans feriested i Florida, hvor han også har bosat sig, efter at han flyttede ud af Det Hvide Hus i januar.

I meddelelsen gentager Trump sin falske påstand, at han er valgets reelle vinder.

Trump beskyldes af især demokratiske politikere, men også af mange af sine egne republikanske partifæller for at have opildnet til stormløbet.

Sådan angreb Trump-støtter Kongressen

I sin tale 6. januar sagde Trump, at han aldrig vil erkende sit valgnederlag ved præsidentvalget i november 2020. Inden hans tilhængere drog til kongresbygningen, opfordrede han dem til at 'slås som ind i helvede'.