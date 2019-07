Bulderbassen Boris: Skandaler på stribe

Gennem årene har Johnson sendt adskillige svinere af sted til statsledere og politikere rundt om i verden. Blandt andet skrev han i et indlæg i the Sun, at den tidligere amerikanske præsident Obama havde fået flyttet en buste af Winston Churchill fra Det Hvide Hus til den britiske ambassade.

– Nogle sagde, det var et symbol på den delvist kenyanske præsidents nedarvede afsky for det britiske imperium – for hvad Churchill havde været sådan en ivrig fortaler, skrev Johnson blandt andet.

Det viste sig senere Obama blot havde flyttet den hen foran sit private kontor, fordi han er stor fan af Churchill.

Andre der har stået for skud er Hillary Clinton, som han i 2007 skrev mindede ham om en sadistisk sygeplejerske på et sindssygehospital. I 2016 skrev Johnson et digt,hvor han antydede, at Tyrkiets præsident, Erdogan, havde sex med en ged. Og i 2015 sammenlignede Vladimir Putin med gnomen Dobby fra ’Harry Potter’-bøgerne.