Burka-bluff på Borgen: Ingen bøder betalt

Rigmanden Rachid Nekkaz var tirsdag i Danmark for at betale bøder for brud på tildækningsforbuddet, men ingen bøder blev betalt

Foran Christiansborg udspillede der sig tirsdag eftermiddag noget af et burka-kaos.

Den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz var i Danmark for at betale de bøder, der er blevet udstedt til kvinder, der har forbrudt sig mod tildækningsforbuddet.

Tilbage i marts proklamerede rigmanden nemlig, at han ville betale samtlige bøder, der måtte blive udstedt i Danmark.

Men ingen bøder er blevet betalt.

Rachid Nekkaz blev ført væk fra trappen til Christiansborg, da han holdt pressemøde tirsdag. Foto: Tariq Mikkel Khan

De tre bøder, der er blevet langet ud, siden loven trådte i kraft 1. august, lever nemlig ikke op til rigmandens krav.

- Jeg vil med glæde betale alle bøder udstedt i Danmark, men kun så længe de er givet til en kvinde, der frivilligt bærer niqab, og som gør det i gaderne og ikke i et lukket offentligt administreret område, siger han til Ekstra Bladet.

- Vil du så ikke betale den bøde, der er givet til en kvinde i et storcenter?

- Nej, jeg vil kun betale bøder, der er givet i gaderne, lyder det fra rigmanden.

Dermed står klart, at Rachid Nekkaz ikke agter at betale nogle af de tre bøder, som politiet har udstedt som følge af forbuddet.

De er blevet sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet 3. august 2018 blev en 28-årig kvinde sigtet for at bære niqab i Hørsholm Storcenter. Læs mere om den sag her. 31. august 2018 fik en 49-årig mand en bøde for at gå i Haderslev Bymidte med skimaske, bar overkrop og en pind. Han forklarede politiet, at han trænede balance. Læs mere om sagen her. 3. september 2018 fik en 48-årig tyrkisk turist en bøde for at bære niqab på politistationen i Aarhus. Hun fik en bøde på 1000 kroner, som hun straks betalte. Læs mere her.

Rachid Nekkaz har ellers tidligere betalt bøder for brud på loven i Frankrig, Schweiz og Belgien. Efter eget udsagn har han siden 2010 betalt 1552 bøder og brugt 2,4 millioner kroner på det.

Han har tjent penge til at betale for bøderne ved at investere i teknologi- og boligmarkedet.

Smidt væk af politiet

Det var da også et noget aparte optrin, Rachid Nekkaz leverede, da han tirsdag besøgte Christiansborg.

Rigmanden stod på trappen til hovedindgangen med et foto af Lars Løkke Rasmussen med en AK47 i hånden og mujahedinere ved sin side foran sit ansigt, som han brugte som en slags niqab. Billedet er fra en tur, statsministeren var på i 1988, da han var formand for Venstres Ungdom.

Rachid Nekkaz var ikke mange minutter inde i sit pressemøde, før politiet skred ind og fortalte ham, at han ikke måtte stå på trappen foran Christiansborg, men at han skulle over på den anden side af gården.

Han stillede sig i stedet for foden af den berømte trappe. Derfor valgte politiet at tage fat i hans arme og følge ham over på fortorvet. Den behandling faldt dog Rachid Nekkaz for brystet.

- Jeres statsminister er en terrorist!, brølede han i protest.

På den lille time, rigmanden holdt pressemøde, mødte der ikke en eneste kvinde klædt i burka eller niqab op. Derimod havde snesevis af journalister og kamerafolk fundet deres vej til Christiansborg.

På trods af manglen på burka- og niqabkvinder meddelte Rachid Nekkaz, at han vil vende tilbage til Christiansborg igen næste måned.

Også foran de fremmødte journalister udråbte Rachid Nekkaz den danske statsminister til terrorist (Video: Tariq Mikkel Khan)

Delte meninger på gaden

Tina Borregaard mener, at burkaforbuddet er reelt nok. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tina Borregaard, 46 år og fra Fredericia

Den 46-årige lærerstuderende mener ikke, at Rachid Nekkaz' idé om at betale burkabøderne hører hjemme i Danmark.

- Jeg synes, det er en underminering af dansk lov, at man på den måde hjælper folk til at bryde loven, siger hun.

Hun mener heller ikke, at tildækningsforbuddet er forkert.

- Egentligt er forbuddet jo reelt nok. Når man ikke kan identificeres, fordi man er dækket til, så er det reelt nok. Vi andre må jo ikke rende rundt med elefanthuer eller anden tildækning.

Mette Toquer synes slet ikke, det er i orden, at Rachid Nekkaz vil betale burkabøder. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mette Toquer, 36 år og fra København

Mette Toquer mener ikke, at Rachid Nekkaz burde have lov til at betale bøderne.

- Det er slet ikke i orden. Der er lavet en lov i Danmark, og den skal følges, siger Mette om rigmandens påfund.

Den 36-årige mener også, at tildækningsforbuddet er okay.

- Jeg synes, at det er helt fint, at der er kommet den her lov. Der er også regler i andre lande, som vi andre skal følge, når vi kommer der til.

Så længe Rachid Nekkaz ikke gør noget ulovligt, er det i orden, at han vil betale folks burkabøder. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rasmus Nielsen, 24 år og fra Amager

Den 24-årige Rasmus ser ikke nogle problemer i, at Rachid Nekkaz vil betale bøderne.

- Forudsat at det han gør, ikke er ulovligt, så kan jeg ikke se noget problem med det.

Men han kan også godt forstå, hvis nogen finder ham provokerende.

- Det er jo en form for opfordring til, at man skal bryde loven, og jeg kan godt forstå, hvis folk har et problem med det.

Rasmus Nielsen er selv modstander af burkaforbuddet.

- Jeg synes aldrig, man skal lovgive om, hvad folk må have på, eller sige. For mig er det et spørgsmål om frihedsprincipper, man skal til hver en tid have lov til at gå i lige præcis det tøj, man vil.